Salto con gli sci, a Vikersund riparte la caccia al record del mondo

Il salto con gli sci completa la sua lunghissima parentesi norvegese, cominciata con i Mondiali di Trondheim e proseguita con il prestigioso contesto di Oslo-Holmenkollen. La terza località toccata non sarà però da meno, poiché è una delle più più celebri in assoluto, essendo dotata di uno degli impianti di volo più estremi in assoluto.

Parliamo, ovviamente, di Vikersund, dove si va sempre e comunque alla ricerca del record del mondo. Proprio su questo trampolino, il primato mondiale è stato migliorato in più occasioni nel corso degli ultimi tre lustri. Peraltro, su questa struttura, nel 2011 venne completato per la prima volta un salto di oltre i 240 metri (Johan Remen Evensen), mentre nel 2015 si è assistito al primo salto lungo più di 250 metri (Peter Prevc).

Al riguardo, è doveroso fare chiarezza. Il record del mondo ufficialmente riconosciuto dalla Federazione internazionale è stato stabilito da Stefan Kraft il 18 marzo 2017 con un salto di 253,5 metri. Cionondimeno, non va dimenticato come il 15 febbraio 2015, Dimitry Vassiliev si sia spinto a 254 metri, sbattendo però con la schiena sul terreno. Il salto viene considerato caduto.

Inoltre, pur senza avere alcuna valenza ufficiale, bisogna ricordare l’evento promozionale Red Bull tenutosi ad Akureyri, in Islanda, durante il quale Ryoyu Kobayashi ha volato fino a 291 metri! Il trampolino è però stato realizzato solo ed esclusivamente in funzione di salti totalmente estranei alla Coppa del Mondo, senza regolamentazione alcuna.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°16

Luogo: Vikersund (Norvegia)

Impianto: Vikersundbakken (HS240)

Competizioni ospitate: 33

Prima gara: 28 febbraio 1977 {Mondiali}

Prima gara: 7 marzo 1980 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 17 marzo 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 – KRANJEC Robert (SLO)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – STOCH Kamil (POL)

2018 – JOHANSSON Robert (NOR)

2019 – PREVC Domen (SLO)

2022 – LINDVIK Marius (NOR) {Mondiali}

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – HUBER Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (2-3-2) – KRAFT Stefan [AUT]

4 (0-1-3) – KASAI Noriaki [JPN]

3 (0-2-1) – AMMANN Simon [SUI]

2 (1-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (1-1-0) – HUBER Daniel [AUT]

2 (1-0-1) – PREVC Domen [SLO]

2 (0-1-1) – ZAJC Timi [SLO]

2 (0-1-1) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (1-0-0) – STOCH Kamil [POL]

1 (1-0-0) – JOHANSSON Robert [NOR]

1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (0-1-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

1 (0-0-1) – HAYBÖCK Michael [AUT]

1 (0-0-1) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

1 (0-0-1) – LANISEK Anze [SLO]

PODI DIVISI PER NAZIONE

27 (12-9-6) – AUSTRIA

19 (6-9-4) – NORVEGIA

13 (7-1-5) – SLOVENIA

10 (1-5-4) – GIAPPONE

9 (3-2-4) – FINLANDIA

7 (3-2-2) – GERMANIA [All-Inclusive]

4 (1-1-2) – POLONIA

4 (1-2-1) – SVIZZERA

3 (0-1-2) – CECOSLOVACCHIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi nei trenta: 3

Miglior risultato: 12° il 17 marzo 2024

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 7

Ingressi nei trenta: 5

Miglior risultato: 23° il 17 marzo 2024

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 1

CAMPREGHER Andrea

Nessun precedente