Salto con gli sci, a Oslo la Coppa del Mondo femminile vive una gara classica

I Mondiali di Trondheim hanno abbandonato la cronaca per diventare storia, ma il salto con gli sci non lascia la Norvegia. Anzi, raddoppia! La Coppa del Mondo femminile si appresta a vivere un’intensa settimana divisa tra Oslo e Vikersund, cominciando dall’appuntamento infrasettimanale nella capitale.

L’Holmenkollenbakken è un impianto estremamente significativo per le ragazze volanti. Su di esso, nell’ormai lontano 2012, si disputò la prima gara di sempre su trampolino grande valevole per la Sfera di cristallo. Oggi la dinamica appare banale, ma all’epoca fu un grande passo in avanti nell’ottica dello sviluppo della disciplina.

Non va inoltre dimenticato come, nel 2010, la struttura sia stata ufficialmente inaugurata proprio da una donna. Parliamo di Anette Sagen, pioniera della disciplina in Norvegia e non solo. La scandinava è stata una delle atlete di riferimento per il salto con gli sci femminile nell’epoca appena antecedente alla nascita della Coppa del Mondo.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°13

Città: Oslo (Norvegia)

Struttura: Holmenkollenbakken (HS134)

Competizioni ospitate: 13

Prima gara: 17 marzo 2012

Ultima gara: 10 marzo 2024

TUTTE LE VINCITRICI

2013 – HENDRICKSON Sarah (USA)

2014 – TAKANASHI Sara (JPN)

2015 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2022 – OPSETH Silje (NOR)

2022 – TAKANASHI Sara (JPN)

2023 – KREUZER Chiara (AUT)

2023 – KLINEC Ema (SLO)

2024 – OPSETH Silje (NOR)

2024 – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

7 – TAKANASHI Sara [JPN] (4-2-1)

4 – ITO Yuki [JPN] (1-0-3)

2 – OPSETH Silje [NOR] (2-0-0)

2 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT] (1-1-0)

2 – KLINEC Ema [SLO] (1-1-0)

2 – KVANDAL Eirin Maria [NOR] (1-0-1)

2 – STRØM Anna Odine [NOR] (0-0-2)

2 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER] (0-1-1)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-1-0)

1 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO] (0-1-0)

1 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-0-1)

1 – PREVC Nika [SLO] (0-1-0)

1 – PINKELNIG Eva [AUT] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

11 (5-2-4) – GIAPPONE

9 (4-1-4) – NORVEGIA

6 (2-2-2) – AUSTRIA

6 (1-5-0) – SLOVENIA

3 (0-2-1) – GERMANIA

2 (1-1-0) – USA

1 (0-0-1) – CANADA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Ingressi nella top-ten: 1

Miglior risultato: 9a il 9 marzo 2024

MALSINER Lara

Gare disputate: 8

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 20a il 10 marzo 2019

MALSINER Jessica

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 24a il 9 marzo 2024