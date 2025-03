Salto con gli sci: Nika Prevc imbattibile anche a Lahti, Sieff e Lara Malsiner nelle 30

Nona vittoria consecutiva, e quattordicesima assoluta in stagione, per Nika Prevc in Coppa del Mondo di salto con gli sci. Non serve neppure stupirsi più, in quanto la slovena va così forte che non esiste al momento margine alcuno per poterla battere. Unica a superare (anzi, sfondare) l’HS in quel di Lahti, unica sopra quota 300 punti (302.8), la vincitrice della Sfera di Cristallo semplicemente vola. Bastano i numeri: 129 metri e 148.3 punti nella prima serie, 135.5 (record del trampolino) e 154.5 nella seconda, fine della storia.

Tra prima e seconda serie non cambia neppure il podio, con la tedesca Selina Freitag che, bene o male, salta in modo identico tra le due performance e chiude a 277.4 (122 metri e poi 121) davanti alla canadese Alexandria Loutitt, che qualcosa da recriminare ce l’ha soprattutto sul primo salto da 126.5 metri, ma con qualche imperfezione in più e 137.6 punti che forniscono la base dei 275.1 totali. Tanto basta, ad ogni modo, per tenere dietro sia la norvegese Eirin Maria Kvandal (274) che l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (259.5).

Sesta posizione per la giapponese Yuki Ito, che va a quota 256.3 precedendo di tre decimi di punto la tedesca Katharina Schmid e di 1.2 l’austriaca Lisa Eder. Scende giù dalla quinta alla nona posizione la norvegese Anna Odine Stroem, che chiude a quota 255, mentre a chiudere la top ten c’è la slovena Ema Klinec a 253.9.

Per quanto riguarda le italiane, sono due quelle che entrano nelle 30. 20° posto per Annika Sieff con 212.8 punti e un secondo salto da 108 metri dopo che il primo era finito con quota 116 (dunque con la misura c’era chance di spuntare qualcosa in più). 25° posto, invece, per Lara Malsiner, che termina a quota 201. Fuori nella prima serie da 38a Martina Ambrosi a 76.9, terza fuori in qualificazione Jessica Malsiner a 73.6.