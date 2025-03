Salto con gli sci, a Lahti cala la bandiera a scacchi sulla Coppa del Mondo femminile

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci giunge alla propria bandiera a scacchi. Il massimo circuito rosa si appresta a vivere l’ultima tappa della stagione 2024-25. Essa si disputerà infrasettimanalmente a Lahti, in Finlandia.

Le due competizioni previste in terra finnica sono difatti state programmate giovedì e venerdì. Giusto così, in maniera tale da evitare di ingolfare il già fitto schedule di un appuntamento che comprende tutte le discipline nordiche. Peraltro, è stata tenuta aperta la possibilità di imbastire eventuali recuperi.

Non va dimenticato come la località finlandese, già teatro dei Mondiali 2017, tornerà a conferire medaglie iridate nel prossimo futuro. L’edizione 2029 si disputerà, difatti, su questi trampolini. Attenzione però, otto anni orsono si saltò solo sul piccolo. In questo 2025 si userà il grande. Entrambi gli impianti sono poi destinati a essere utilizzati nel Mondiale futuro.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°15

Borgo: Lahti (Finlandia)

Struttura: Salpausselän hyppyrimäet (HS130)

Competizioni ospitate tout-court: 4

Competizioni su large hill: 2

Prima gara: 19 febbraio 2016 (Normal Hill)

Unica gara su LH: 1 marzo 2024

I PODI DELLE QUATTRO GARE

19 FEBBRAIO 2016 {NORMAL HILL}

1. TAKANASHI Sara (JPN)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. ITO Yuki (JPN)

MONDIALI, 24 FEBBRAIO 2017 {NORMAL HILL}

1. VOGT Carina (GER)

2. ITO Yuki (JPN)

3. TANAKASHI Sara (JPN)

24 MARZO 2023 {LARGE HILL}

1. ITO Yuki (JPN)

2. STRØM Anna Odine (NOR)

3. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

1 MARZO 2024 {LARGE HILL}

1. VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (NOR)

3. PINKELNIG Eva (AUT)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

LARGE HILL

SIEFF Annika

Gare disputate: 1

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 18a il 1 marzo 2024

MALSINER Lara

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 26a il 24 marzo 2023

MALSINER Jessica

Gare disputate: 1

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35a il 1 marzo 2024