Salto con gli sci: Nika Prevc fa 10 di fila, si chiude la Coppa del Mondo femminile

Finisce con il decimo successo consecutivo di Nika Prevc la stagione di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2024-2025. La slovena, stavolta, esagera: 328.8 punti complessivi, 128 e 133.5 metri con 155.9 e 172.9 punti parziali sull’HS130 di Lahti, 51.4 punti di vantaggio sulla seconda (la tedesca Selina Freitag) e la conclusione di un’annata dominata.

Per lei 15 gare vinte, i successi nel Two Nights Tournament e nel Raw Air, i due ori mondiali a Trondheim e una seconda Sfera di Cristallo di fila che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione. Anzi, una ce n’è: quest’oggi nella seconda serie ha saltato da stanga 15, con tutte le altre da 17, 18 o 19. Ed è andata (molto) più lunga di tutte. Si può solo immaginare cosa sarebbe accaduto se la stanga fosse rimasta quella precedente.

Si diceva di Selina Freitag: per lei 277.4 che basta per la seconda posizione, mentre la rimonta della seconda serie trascina Ema Klinec al terzo posto (dall’ottavo che era in precedenza), portando così due slovene sul podio. Rimane appena dietro l’altra in grado di recuperare molto oggi, la norvegese Eirin Maria Kvandal, che manca l’ulteriore passo in avanti di 1.1 punti. Quinta la tedesca Katharina Schmid a 270.1.

A completare la top ten la norvegese Anna Odine Stroem a 262.8, la canadese Abigail Strate a 260.2, la giapponese Sara Takanashi a 259.3, la connazionale Yuki Ito a 254 e l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 248.6. In casa Italia 22° posto per Lara Malsiner a 204.1 e 24° per Annika Sieff a 195. Deciso anche il podio assoluto della Coppa del Mondo, con Nika Prevc che va a precedere Freitag, Schmid, Kvandal e Seifriedsberger in questo ordine.