Cresciuta a Perosa Argentina (Torino), ha cominciato presto a frequentare i campi con la maglia dell’Atletica Pinerolo, spinta alla corsa dalle giocose Miniolimpiadi della Val Chisone dopo aver praticato ginnastica artistica e danza classica, mentre il papà è maestro di sci. Dopo aver iniziato sotto la guida di Simonetta Callegari, è passata ad allenarsi nel 2017 con Luca Tizzani. Il primo podio ai campionati italiani già da cadetta, con il secondo posto sui 1200 siepi nel 2014, quindi altri piazzamenti tricolori soprattutto nei 1500 alle rassegne allieve e juniores. È entrata nel centro sportivo dell’Esercito dalla fine del 2019, seguita da Elisa Cusma a Modena, frenata però da due microfratture nelle stagioni successive. Dal settembre 2022 si è allenata con Piero Incalza in collaborazione con Najibe Marco Salami. Nel 2023 è stata seconda sui 3000 agli Assoluti indoor e al cross tricolore, poi nel 2024 ha debuttato in mezza maratona e si è migliorata nettamente sui 10.000 metri arrivando sesta agli Europei di Roma, vincendo poi l’oro a squadre agli Europei di cross. Dall’inizio del 2025 il suo coach è Massimo Magnani a Ferrara. Diplomata al liceo scienze umane, è laureata in scienze motorie. Nel tempo libero ama il cinema e la lettura, anche su testi di filosofia, oltre allo sci nei mesi invernali.