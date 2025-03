Rally, Katsuta ritirato in Kenya dopo aver tagliato il traguardo

Takamoto Katsuta ha dovuto ritirarsi dal Rally Safari Kenya dopo aver completato tutto il percorso previsto. Sembra assurdo, ma il giapponese non è stato in grado di tornare al centro assistenza dopo aver completato la Power Stage ed aver terminato l’evento in quinta piazza assoluta.

Il quarto impegnativo giorno in Africa non ha sorriso al giapponese di Toyota. Il n. 18 dello schieramento è riuscito a finire la 21ma tappa nonostante uno spettacolare cappottamento avvenuto dopo pochi chilometri. L’errore ha permesso al compagno di squadra Sami Pajari, sempre su Toyota, di ottenere il quarto posto nonostante un distacco abissale dalla vetta.

Nel post gara, la Yaris GR Rally 1 n. 18 non è rientrata al parco assistenza in seguito ai danni riportati dall’incidente durante la SS21. Katsuta ha perso automaticamente i dieci punti conquistati come quinto classificato dopo la corsa, piazzamento assegnato d’ufficio alla Ford Puma M-Sport n. 13 del lussemburghese Grégoire Munster.

Toyota, out dalla manifestazione in quel di Nairobi con Kalle Rovanperä ed appunto Katsuta, ha vinto in ogni caso il terzo atto del Mondiale con il gallese Elfyn Evans davanti alle Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville.