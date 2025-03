Tadej Pogacar, prosegue l’ossessione Milano-Sanremo: le prova tutte, ma Van der Poel si mostra superiore

Tadej Pogacar è stato uno dei tre grandi protagonisti della Milano-Sanremo 2025, mancando però ancora una volta l’appuntamento con il suo primo sigillo nella Classicissima di Primavera. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates si è dovuto accontentare del terzo posto finale in via Roma alle spalle del vincitore Mathieu Van der Poel e di uno splendido Filippo Ganna.

Il Campione del Mondo in carica, reduce da un brillante avvio di stagione in cui ha vinto la classifica generale dell’UAE Tour per poi dominare le Strade Bianche (nonostante una caduta in discesa), ha provato in tutti i modi a seminare i suoi avversari diretti sferrando una lunga serie di attacchi sulla Cipressa e sul Poggio senza riuscire però a staccare in salita uno scatenato Van der Poel.

Il tandem di testa è stato ripreso da Ganna (che aveva perso un po’ di terreno sul Poggio) dopo la discesa conclusiva, con Pogacar che ha avuto la peggio nella volata decisiva pagando le tante energie spese in precedenza ed una velocità di punta inferiore allo sprint rispetto al fenomeno olandese dell’Alpecin-Deceuninck. Il 26enne nativo di Komenda le ha provate veramente tutte, ma contro il miglior Van der Poel su questo percorso c’è davvero poco da fare.

Il tre volte vincitore del Tour de France prosegue dunque la sua sequenza di piazzamenti nella Milano-Sanremo dopo il quinto posto del 2022, il quarto del 2023 ed il terzo del 2024, fallendo però l’obiettivo di imporsi nella prima Monumento della stagione. Pogacar vanta sette affermazioni complessive nelle classiche più prestigiose al mondo (mancano all’appello solamente la Sanremo e la Parigi-Roubaix): quattro al Lombardia (dal 2021 al 2024), due alla Liegi (2021 e 2024) ed una al Giro delle Fiandre (2023).