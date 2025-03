Quanti punti deve difendere Jannik Sinner al suo ritorno? Il confronto con Alcaraz e Zverev: può allungare!

Jannik Sinner tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia, che andranno in scena dal 7 al 18 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e c’è subito una buona notizia, oltre al fatto che sarà sostenuto dal pubblico di casa: non dovrà difendere dei punti. Non ci saranno infatti cambiali all’orizzonte perché lo scorso anno l’azzurro non partecipò all’evento e dunque avrà l’occasione per rimpinguare il bottino. Ricordiamo la distribuzione dei punti: 50 per il terzo turno, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1.000 per la vittoria.

A seguire, la settimana dopo l’impegno nella Capitale, il fuoriclasse altoatesino sarà impegnato al torneo ATP 500 di Amburgo: nuova avventura sulla terra rossa tedesca e anche in questo caso sarà tutto di guadagnato, visto che nel 2024 non prese parte a questa competizione. Ricordiamo i punti in palio: 50 per il secondo turno, 100 per i quarti, 200 per la semifinale, 330 per la finale, 500 per il successo.

Jannik Sinner avrà così modo di respirare e di migliorare il proprio riscontro, cercando di respingere l’assalto di Alexander Zverev, che sarà invece chiamato a difendere i 1.000 punti del trionfo di Roma. La lotta sarà alla pari con lo spagnolo Carlos Alcaraz, visto che anch’egli non ha nessuna cambiale da dover onorare dopo Madrid. Ci si proietterà così verso il Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà il 25 maggio sul mattone tritato di Parigi: Sinner difende la semifinale (800 punti), Zverev la finale (1.300 punti), Alcaraz il titolo (2.000 punti).

I quarti valgono 200 punti, gli ottavi 200, il terzo turno 100, il secondo 50: l’altoatesino potrebbe guadagnare nei confronti degli avversari.

Il regno da numero 1 del mondo potrebbe prolungarsi sensibilmente: già ora Sinner è sicuro che allungare la striscia a 47 settimane, perché sarà al comando del ranking ATP almeno fino a lunedì 5 aprile, ma il regno sembra poter durare a lungo e a questo punto il sogno delle 52 settimane di fila al vertice (ovvero un anno intero) è davvero molto vicino.

SINNER, ZVEREV E ALCARAZ: I PUNTI DA DIFENDERE

SINNER:

Internazionali d’Italia: 0.

ATP 500 Amburgo: 0.

Roland Garros: 800 (semifinale).

ZVEREV:

Internazionali d’Italia: 1.000 (vittoria).

Roland Garros: 1.300 (finale).

ALCARAZ

Internazionali d’Italia: 0.

Roland Garros: 2.000 (vittoria).