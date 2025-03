Sci alpino, Dominik Paris: “Non ero abbastanza fluido”

Dominik Paris si è piazzato sesto nella seconda discesa libera maschile di Kvitfjell, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurro non è riuscito a ripetersi dopo il successo di ieri ed ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Rai 2 HD.

Le impressioni a caldo di Paris: “Oggi sensazioni sicuramente migliori, perché c’era più risposta, però non ho sciato bene, non ero fluido abbastanza, con questa visibilità ho fatto un po’ fatica. Peccato. Non sono mai riuscito ad essere bello a tempo con le onde. Peccato, perché c’era una grande possibilità ma è andata così“.

Sul monopolio elvetico: “Pensavo peggio, però trovo facilmente questo mezzo secondo perso sulla pista. In testa ci sono sempre gli svizzeri e non c’è neanche un altro che li batte, è un po’ un peccato, dobbiamo darci da fare, tutte le Nazioni. Domani superG su una pista che so come affrontare, vediamo cosa viene“.