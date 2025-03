Quando parte Sofia Goggia nel secondo superG di La Thuile: n. di pettorale, orario preciso, tv

Sofia Goggia ha accarezzato la vittoria nel primo superG di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurra si è fermata ad appena sei centesimi dal successo, vedendosi superata soltanto dalla tedesca Emma Aicher sulle nevi della località valdostana. La fuoriclasse bergamasca è in ottima forma e ci riproverà in occasione del secondo superG di La Thuile: sarà l’ultima gara in questa specialità prima delle finali di Sun Valley in programma il prossimo fine settimana.

L’appuntamento è per venerdì 14 marzo (ore 11.00), in caso di maltempo l’evento slitterebbe a sabato 15 marzo e non è un’ipotesi da escludere dopo la cancellazione delle due prove cronometrate della discesa a causa delle avversità meteo. Sofia Goggia scenderà con il pettorale numero 10 e dunque partirà alle ore 11.15 e 45 secondi, ma bisognerà tenere in considerazione possibili ritardi dovuti a varie cause. Le atlete con pettorale tra 1 e 15 partiranno a intervalli di 1’45”.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e la startlist del secondo superG femminile di La Thuile, con il quadro dettagliato del pettorale di Sofia Goggia e del suo orario di partenza. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NEL SECONDO SUPERG DI LA THUILE

Sofia Goggia ha avuto in sorte il pettorale numero 10 e partirà alle ore 11.15 e 45 secondi. Le atlete con pettorale tra 1 e 15 scattano a intervalli di 1’45”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

CALENDARIO SECONDO SUPERG FEMMINILE LA THUILE

Venerdì 14 marzo

Ore 11.00 SuperG femminile a La Thuile – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SECONDO SUPERG FEMMINILE LA THUILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.