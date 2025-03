Quando parte Federica Brignone nella discesa di Sun Valley: n. di pettorale, orario preciso, tv

Federica Brignone si presenta con grandi ambizioni a Sun Valley, dove vanno in scena le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi statunitensi si chiude la stagione e la fuoriclasse valdostana vuole concludere in maniera brillante un’annata agonistica memorabile: nella discesa libera che aprirà il programma di questa trasferta in terra americana potrebbe conquistare matematicamente la Sfera di Cristallo generale (ormai già in tasca) ed è in piena lotta anche per il trofeo di specialità.

La 34enne dovrà fare i conti con l’austriaca Cornelia Huetter e Sofia Goggia per provare a imporsi nella graduatoria della velocità pura, dove fino a pochi mesi fa non aveva mai vinto una gara nel massimo circuito internazionale itinerante. L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle ore 19.30 italiane (in questa località sono indietro sette ore rispetto a noi, dunque le atlete ci regaleranno un imperdibile spettacolo in serata).

Federica Brignone scenderà con il pettorale numero 8 e dunque partirà alle ore 19.45 e 10 secondi, ma potrebbero esserci dei ritardi dovuti a incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Tutte le atlete partiranno con intervalli di 2’10” una dall’altra. Le avversarie di riferimento saranno appunto Gut-Behrami, Cornelia Huetter e Sofia Goggia, ma attenzione anche alla svizzera Corinne Suter, alle statunitensi Breezy Johson e Lauren Macuga, la tedesca Emma Aicher.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e la startlist della discesa libera femminile di Sun Valley, con il quadro dettagliato del pettorale di Federica Brignone e del suo orario di partenza. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA DISCESA DI SUN VALLEY

Federica Brignone ha avuto in sorte il pettorale numero 8 e partirà alle ore 19.45 e 10 secondi. Tutte le atlete scatteranno a intervalli di 2’10”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY

Sabato 22 marzo

Ore 19.30 SuperG femminile a Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY

