A che ora parte Alex Vinatzer oggi nello slalom di Sun Valley: n. di pettorale, programma, tv

Oggi, giovedì 27 marzo, calerà il sipario sull’appuntamento delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Sun Valley (USA), spetterà allo slalom mettere la parola fine alla stagione del massimo circuito internazionale e, come da tradizione, si prospetta una gara che si giocherà sul filo dei centesimi.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 16.00 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 17.00 E ALLE 20.00

Solo un azzurro nel roster dei partecipanti. Il riferimento è ad Alex Vinatzer. L’atleta altoatesino non è al meglio della condizione per via di un fastidio al polpaccio che l’ha costretto a saltare la prova di ieri in gigante. Vedremo quale sarà il suo rendimento tra i rapid gates, in considerazione di un’annata in cui i risultati non sono stati eccelsi come si sarebbe sperato, con l’eccezione del podio (secondo posto) a Kitzbuehel.

Vedremo quale sarà l’esito del confronto per la Coppa dei specialità tra il norvegese Henrik Kristoffersen e lo svizzero Loic Meillard, campione del mondo in carica e in super forma. L’elvetico, infatti, si è aggiudicato le ultime tre gare consecutive delle discipline tecniche, citando il successo di ieri in gigante. Un risultato che potrebbe influire anche sulla piazza d’onore nella graduatoria generale alle spalle del rossocrociato Marco Odermatt.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Lo slalom maschile delle finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN; OA Sport vi seguire l’evento con la DIRETTA LIVE testuale.

FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Giovedì 27 marzo (orari italiani)

Ore 17.00 Prima manche slalom maschile a Sun Valley (USA) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD

Ore 20.00 Seconda manche slalom maschile a Sun Valley (USA) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE ALEX VINATZER?

Nella prima manche, Alex Vinatzer sarà al cancelletto di partenza col pettorale n.17, frutto del sorteggio che c’è stato nella nottata italiana e chiaramente anche di quello che è accaduto nel corso della stagione. La prima manche dello slalom inizierà alle 17:00 nostrane. Tra il pettorale numero 1 e il numero 15 gli atleti partiranno 30 secondi dopo l’arrivo del concorrente precedente; tra il numero 16 e il 30 gli atleti partiranno 20 secondi dopo l’arrivo del precedente. Ci sarà un break di 2’15” dopo i pettorali 15, 22 e 30. Questo significa che l’altoatesino inizierà alle 17.27 circa (ora italiana).

STARTLIST SLALOM MASCHILE SUN VALLEY PRIMA MANCHE

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

3 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

9 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

10 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

11 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

12 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic 17:14.

16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

19 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

21 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

22 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

24 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

25 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

26 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic