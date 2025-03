Puppo: “Berrettini ha ritrovato la spinta. Djokovic mi sembra più concentrato contro certi giocatori”

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini tengono alta la bandiera tricolore a Miami, raggiungendo rispettivamente la semifinale ed i quarti di finale nell’ultimo atto del Sunshine Double. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, travolto da Novak Djokovic sul cemento della Florida. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Berrettini, che aveva già dato quell’impressione prima di Indian Wells, mi sembra abbia ritrovato quella spinta e quella sua capacità di essere bravo a sfruttare i momenti importanti. Io continuo a vedere dalla parte sinistra comunque un miglioramento, perché riesce a tenere e a variare, giocando il back ed il rovescio a due mani. È chiaro che gli avversari puntano lì. Ieri un aspetto su cui mi sono soffermato di De Minaur è la velocità del servizio. Non avevo fatto caso che riuscisse ad arrivare a quelle velocità. È un giocatore che comunque per un set e mezzo è stato sovrastato in buona sostanza dall’avversario, però poi rimane lì attaccato“, dichiara Puppo.

Sull’impressione destata da Djokovic: “Al di là della prestazione negativa di Musetti, mi sembra un buon Djokovic. Continuiamo a dire che aspettiamo un test vero, però mi sembra un buon Djokovic. Fisicamente faceva fatica all’inizio, sugli scambi lunghi respirava veramente con affanno. Quando vedo Musetti giocare contro il serbo, Nole mi sembra sempre super motivato, con certi giocatori forse lo è di più, dipende anche dalle sue giornate“.

“Berrettini, Paolini e Djokovic, anche se il serbo aveva vinto quella partita particolare con Alcaraz agli Australian Open, non li avevo ancora visti giocare così in questa stagione. Jasmine ieri è stata speciale. C’è sempre da ragionare sull’avversario comunque. Ieri per un set e mezzo ho avuto la sensazione che Berrettini fosse a un ottimo livello“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sulla convincente vittoria di Paolini sulla polacca Linette: “Paolini in questo periodo veniva da partire in cui sbagliava parecchio ed invece, contro una giocatrice impressionante come Linette nel voler mettere pressione all’avversaria tirando appena poteva, è stata molto abile a gestire i nervi e soprattutto a non farsi condizionare quando l’altra aveva la meglio. Per me è un match che può farla stare meglio in campo. Linette non è un nome clamoroso, ma il nome importante l’ha battuto agli ottavi, quindi anche se dovesse perdere con Sabalenka adesso le cose vanno nella direzione giusta. Sono contento per lei, perché si vedeva il condizionamento dalle tante aspettative generate dalla scorsa stagione. È inevitabile farsi condizionare alla fine“.