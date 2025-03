Pattinaggio di figura: comincia ufficialmente l’avventura di Fournier Beaudry-Cizeron. Obiettivo Milano Cortina 2026

Adesso è ufficiale. Il danzatore Campione Olimpico di pattinaggio di figura Guillaume Cizeron torna all’attività agonistica. Al suo fianco non ci sarà Gabriella Papadakis, con cui ha conquistato l’oro a Pechino 2022 oltre che cinque titoli agli Europei ed altrettanti cinque ai Campionati Mondiali, bensì Laurence Fournier Beaudry, nota per la sua partnership con Nikolaj Soerensen, con cui ha raggiunto la top 5 a livello iridato salvo poi essere costretta a concludere la collaborazione a causa della grave sentenza riguardante il cavaliere, condannato da Skate Canada per abusi sessuali. La notizia, anticipata dall’emittente Match TV nelle scorse ore, è stata annunciata dal nuovo binomio sui social con un post congiunto.

“Quattordici anni fa – si legge – le nostre strade si sono incrociate, come due stelle destinate a brillare nello stesso cielo. Per oltre un decennio, siamo cresciuti fianco a fianco, condividendo gioie, sfide e una passione incrollabile per il ghiaccio. Ci siamo supportati a vicenda in ogni passo i nostri viaggi, ispirandoci l’un l’altro, senza mai immaginare che un giorno, le nostre traiettorie si sarebbero unite sul ghiaccio. Oggi, l’universo ci offre una nuova avventura. Un duo nato dall’amicizia, dal rispetto e dall’amore per lo sport. Una danza scritta dagli anni, e alimentata dal fuoco dei nostri sogni. Inizia una nuova storia”.

Nel pomeriggio poi la testata francese Equipe ha confermato i rumors già circolati da ore. I due, come si può già verificare nella scheda ISU della dama, gareggeranno per la Francia, anche se la canadese dovrà lottare contro il tempo per acquisire la cittadinanza, fondamentale per un’eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara dove i due sperano di arrivare dopo solo tredici mesi di attività. Stando a quanto rilevato, gli atleti hanno infatti confermato di aver cominciato il loro percorso a gennaio.

Secondo alcuni, dato il poco tempo a disposizione, il progetto potrebbe essere anche a lungo termine, con camera su vista verso i Giochi del 2030, in scena non a caso sulle Alpi francesi. Chiaramente, tanto dipenderà dall’impatto che avranno i due danzatori una volta calati nella competizione. La curiosità sarà vedere come e soprattutto dove si collocheranno in una specialità che fa della gerarchia la sua massima componente.