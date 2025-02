Pattinaggio artistico: Rio Nakata trionfa ai Mondiali Junior 2025. Nelle coppie avanti Metelkina-Berulava

Termina con il trionfo di Rio Nakata la terza giornata dei Campionati Mondiali Junior 2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Ungheria, precisamente alla Fonix Arena di Debrecen. L’atleta giapponese ha avuto la meglio nella specialità individuale maschile, recuperando così una posizione rispetto allo short.

Il classe 2008 l’ha spuntata grazie alla superiorità sul versante tecnico, certificata dall’esecuzione di due quadrupli toeloop – uno estremamente falloso e l’altro ben eseguito agganciato al triplo toeloop – oltre che di due tripli axel, di cui uno in combinazione con euler/triplo salchow. Tutti elementi che gli hanno concesso di guadagnare 162.95 (85.39, 77.56) per 248.99, totale con cui ha superato il sudcoreano Minkyu Seo, scivolato dal primo al secondo posto per via di un free senza quadrupli viziato da una caduta nel triplo axel che ha inchiodato il suo score a 154.77 (77.15, 78.62) per 241.45.

Terzo invece lo slovacco Adam Hagara, artefice di una prova da 153.04 (78.61, 74.43) per 233.93 arricchita dalla realizzazione pulita di otto tripli (tra cui due axel). Impatto negativo con il libero per Raffaele Francesco Zich, che, a causa di una prova contrassegnata da molteplici imprecisioni, ha terminato la gara al ventunesimo posto con 97.46 (36.32, 61.14) per 166.99.

Nelle coppie d’artistico, gara d’apertura di questo day-3, a dominare in lungo e in largo sono stati i favoritissimi Anastasia Metelkina-Luka Berulava, non solo detentori del titolo, ma anche pluri medagliati continentali in categoria Senior. I georgiani, non a caso iper contestati per la loro partecipazione in quanto secondo tanti non equa rispetto alla concorrenza, hanno sfiorato quota 70 pattinando uno short da 69.18 (437.26, 31.92), dodici punti in più degli ucraini Sofiia Holichenko-Artem Darenskyi, secondi con 57.40 (32.02, 25.38) davanti ai cinesi Jiaxuan Zhang-Tihang Huang, terzi con 57.38 (32.20, 25.18) rallentati da un errore nel doppio axel in parallelo, chiamato sottoruotato.

Fuori dalla top 10 i due binomi azzurri: Polina Polman-Gabriel Renoldi hanno raccolto la dodicesima piazza con 48.28 (27.16, 21.12), mentre Irina Naplotano-Edoardo Comi si sono dovuti accontentare solo della quattordicesima moneta a causa anche di una caduta nel triplo salchow lanciato.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE