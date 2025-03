Paris si gode la rinascita: “Un piacere eguagliare Thoeni. Franzoni? Deve ancora un po’ imparare…”

E sono sei. Dominik Paris vince e aggiorna le proprie statistiche nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro a Kvtfjell (Norvegia) ha concesso il bis, dopo l’affermazione nella prima discesa di questo week end all’insegna della velocità sull‘Olympiabakken. Sesta vittoria in carriera su questa pista, dove il campione della Val d’Ultimo ha saputo fare sovente la differenza.

Reduce dal podio (terzo posto) nel superG di Crans Montana (Svizzera), è arrivato il primo successo stagionale in questa specialità, la quinta in carriera in questo format e il 24° sigillo nel computo complessivo del percorso agonistico dell’altoatesino e raggiunge un certo Gustav Thoeni. Non vinceva in supergigante dal 2019.

“Oggi mi sono sentito molto bene a livello di sensazioni. Il tracciato era scorrevole e andava interpretato in maniera molto precisato. Non ho ancora analizzato la prova, ma la mia azione è stata molta fluida. Il tempo mi ha dato ragione“, ha raccontato Paris ai microfoni di RaiSport HD.

Sei anni dall’ultimo successo in superG per Domme e la soddisfazione di aver eguagliato Thoeni: “Sì era diverso tempo che non salivo sul podio in questa specialità. Aver raggiunto un mito come Gustav è una grande soddisfazione, visto cosa rappresenta lui nello sport e nello sci italiano. Fa piacere“, ha aggiunto.

E poi Paris ha rivelato anche di aver dato dei consigli a Giovanni Franzoni, tra gli sciatori più interessanti della nuova generazione: “Deve ancora imparare su certi tracciati, lui scia in stile gigante, ma qui conta un gesto diverso. Ho provato a dare due consigli“. A completare il podio alle spalle del nostro portacolori sono stati il canadese James Crawford (+0.38) e lo sloveno Miha Hrobat (+0.47). Fuori dal podio gli svizzeri, con Marco Odermatt quarto.