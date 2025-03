Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Montesson-Bellegarde: orari, percorso, favoriti. Occasione per i velocisti

Tutto pronto per il day-2 della Parigi Nizza 2025, rassegna facente parte del circuito World Tour giunta alla sua edizione numero 83. Oggi, lunedì 10 marzo, assisteremo alla seconda frazione, con partenza a Montesson ed arrivo a Bellegarde (183,9 km). Scopriamo nel dettaglio il programma, il percorso ed i favoriti.

PERCORSO

Come la prima, anche questa frazione sarà caratterizzata da un arrivo in volata, coda di un percorso perlopiù pianeggiante ma complicato in particolar modo nella prima parte, complice la presenza della salita di Mesnuls (1,2 km al 5,7%) e quella de La Villeneuve (1 km al 5%),

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Lunedì 10 marzo

Seconda tappa Montesson-Bellegarde (183,9 km)

Orario di partenza: 12:20

Orario di arrivo: 15:40 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 13.05 in abbonamento su Eurosport 2 HD. In differita su RAI Sport+HD (canale 57 del dt) dalle 16:05.

Diretta streaming: dalle 13:50 su eurosport.it, Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2). In differita su RAI Play (dalle 16:05)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Anche in questa occasione i fari saranno tutti puntati sul Campione d’Europa in forza alla Soudal-QuickStep Tim Merlier, vincitore della tappa inaugurale. Attenzione poi al veterano nordico Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), a Mads Pedersen (Lidl – Trek) ed al nostro Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). Importante non sottovalutare inoltre profili come quelli di Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates XRG), Stanisław Aniołkowski (Cofidis) e Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).