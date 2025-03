Parigi-Nizza 2025: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Bella varietà per la Corsa del Sole

Ci siamo. Tra poco più di quarantotto ore si alzerà il sipario sulla Parigi-Nizza 2025, iconica corsa francese in programma dal 9 al 16 marzo che coinvolgerà alcuni dei ciclisti più rappresentativi della scena internazionale. Tanta la carne al fuoco per quella che sarà l’edizione numero 83 di una rassegna che prevede la partecipazione di 154 corridori, suddivisi in 22 squadre con un percorso ad otto tappe con partenza da Le Perray-en-Yvelines ed arrivo nella Capitale della Costa Azzurra.

Complessivamente sono previsti tre arrivi per i velocisti, tre tappe di montagna con due arrivi in salita, una frazione mista oltre che una cronometro a squadre di 28,4 km. Osserviamo le otto tappe nel dettaglio.

TAPPE PARIGI-NIZZA 2025

Prima tappa, domenica 9 marzo: Le Perray-en-Yvelines > Le Perray-en-Yvelines (156.1 km)

Si partirà dunque dal piccolo comune situato a 50 km ad ovest da Parigi, centro concentrico della prima frazione: 156,5 km composti da tre cotes brevi e da un arrivo che potrebbe consentire una voltata. Il momento spartiacque potrebbe essere la salita di Villiers-Saint-Frèdèric, collocata a 9 km dal traguardo.

Seconda tappa, lunedì 10 marzo: Montesson-Bellegarde (183,9 km)

Anche questa frazione sarà contraddistinta da un arrivo in volata, coda di un percorso complicato nella prima parte, complice la presenza della salita di Mesnuls e quella de La Villeneuve.

Terza tappa, martedì 11 marzo: Circuit Nevers Magny-Cours – Nevers (28,4 km, cronosquadre)

Giornata destinata a smuovere la classifica generale, con una crono a squadre che partirà dal circuito di Nevers Magny-Cours per 28,4 km molto movimentati. Attenzione alla formula che, come già capitato nelle scorse edizioni, prevede una prova contro il tempo mista: si corre dunque a squadre, ma con il tempo che viene preso soltanto sul primo corridore arrivato al traguardo.

Quarta tappa, mercoledì 12 marzo: Vichy – La Loge des Gardes (163,4 km)

Prova di grande fatica quella del quarto appuntamento, per via soprattutto del primo arrivo in salita, precisamente presso la vetta de La Loge des Gardes (6,7 km al 7.1), solo ultima fatica di un percorso contraddistinto da cinque GPM.

Quinta tappa, giovedì 13 marzo: Saint-Just-en-Chevalet – La Côte-Saint-André (196,5 km)

I corridori saranno chiamati all’esplosività invece nel quinto appuntamento, in cui gli ostacoli saranno cinque rapide cotes che si concluderanno con la Cote-Saint-Andrè (1,7 km all’11,1%m max 18%).

Sesta tappa, venerdì 14 marzo Saint-Julien-en-Saint-Alban – Berre l’Étang (209,8 km)

Frazione-maratona per i protagonisti, pronti a misurarsi un percorso decisamente dispendioso, lungo 209, km, in cui dovrebbero tornare in prima linea i velocisti

Settima tappa, sabato 15 marzo Nizza – Auron (147,8 km)

Appuntamento tutt’altro che semplice quello per i corridori nel penultimo atto, in cui dovranno fare i conti con la cote de Saint-Polgues (1,5 km al 5,5%), cote de Trèves (2,3 km al 6%), e la Colmiane (7,5 km al 7,1%), preludio di una discesa lunga 7.300 metri con pendenza media del 7,2%.

Ottava tappa, domenica 16 marzo Nizza – Nizza (119,9 km)

Si corre intorno a Nizza nella frazione finale, con 111,9 km in cui saranno cruciali col de la Porte (7 km al 7,2%), cote de Peille (6,5 km al 6,9%), col d’Eze e col des Quatre Cheminis (3,6 km al 8,8%) prima della picchiata verso il classico traguardo della Promenade des Anglais.