Pallanuoto, i migliori italiani della ventiduesima giornata di A1

Al termine della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto si ricompone la coppia al comando in vetta alla classifica: Pro Recco e Brescia proseguono appaiate al comando a quota 64 in vista dello scontro diretto dell’ultimo turno.

Alle loro spalle resta il Savona, a quota 57, ormai destinato alla terza piazza nella griglia dei play-off. Lotta a quattro, invece, per l’ultimo posto per le semifinali scudetto: terzetto a quota 37 con De Akker Team, Roma Vis Nova e Pallanuoto Trieste, insegue il Posillipo, settimo a quota 34.

Si fa serrata anche la corsa per l’ottavo posto, che vale i play-off per l’Euro Cup, e per il nono, che assicura la salvezza diretta: l’Ortigia va a quota 26 e scavalca il Telimar nono a 24, ma ora i palermitani sono tallonati dal Quinto, a quota 23, e dalla Florentia, con 22 punti.

Nelle zone basse della classifica è ormai destinato ai play-out l’Olympic Roma, terzultima a quota 15, mentre duelleranno fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione diretta l’Onda Forte, penultima a quota 5, ed il Catania, fanalino di coda a quota 4.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA DI A1

Andrea Fondelli (Pro Recco): con la sua tripletta il centrovasca classe 1994 consente ai liguri di piegare la resistenza del Trieste, in particolar modo mettendo a segno due reti nel terzo periodo, in cui i campioni d’Italia scavano il solco decisivo con il break di 3-0.

Tommaso Gianazza (AN Brescia): è il centroboa classe 2002 a mettersi particolarmente in luce con un poker nella larga affermazione dei lombardi in casa dell’Onda Forte, che consente il ricongiungimento con la Pro Recco al termine di una gara a senso unico.

Francesco Lucci (De Akker Team): l’attaccante classe 2001, ex Astra Nuoto, mette a segno tre gol a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, contribuendo al break di 4-0, e risulta decisivo nel match che vede i bolognesi battere la Roma Vis Nova a domicilio ed agganciarla al quarto posto.

Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia): l’attaccante mancino classe 2002 toglie le castagne dal fuoco agli aretusei, siglando quattro reti, tre delle quali nella seconda metà di gara, consentendo ai siracusani di rimontare dal 3-5 al 9-7 finale contro l’Olympic Roma.