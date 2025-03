Pallanuoto, la De Akker batte la Roma Vis Nova ed è quarta in Serie A1

Nel secondo anticipo della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto il De Akker Team vince allo Stadio “P. Roghi” di Monterotondo, passando in casa della Roma Vis Nova, battuta con lo score di 10-12.

Grazie al successo odierno i felsinei agganciano, a parità di match disputati, proprio la formazione capitolina e la Pallanuoto Trieste al quarto posto in classifica a quota 37 punti: il piazzamento vale l’approdo alle semifinali scudetto e la certezza della qualificazione alle Coppe Europee.

TABELLINO

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-DE AKKER TEAM 10-12

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 1, A. Poli, A. Agnolet, Woodhead 1, M. Di Corato, J. Penava 2, A. Salipante, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 3, M. Spione, M. Antonucci 2, F. Castrucci, V. Saladini. All. Calcaterra.

DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 3, H. Rouwenhorst, M. Bragantini, K. Milakovic, Lucci 3, Tringali 1, Gallo, A. Condemi 2, S. Luongo 2, E. Cocchi 1, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. Mistrangelo.

Arbitri: Carmignani e Nicolosi.

Note – Parziali: 2-4, 3-2, 3-3, 2-3. Usciti per limite di falli Urbinati (D) e Gallo (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova 7/13 + un rigore e De Akker 2/8 + 3 rigori. Espulso il tecnico Mistrangelo (D) nel quarto tempo. Spettatori: 150 circa.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

Programma e risultati 22ma giornata

Lunedì 10 marzo 2025

14:00 PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE 9-7

Venerdì 21 marzo 2025

19:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – DE AKKER TEAM 10-12

Sabato 22 marzo 2025

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

15:00 TELIMAR – R.N. FLORENTIA Terrasini (PA) – Piscina Comunale

15:00 IREN GENOVA QUINTO – NUOTO CATANIA Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

15:00 C.N. POSILLIPO – R.N. SAVONA Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

16:00 ONDA FORTE – AN BRESCIA Roma – Centro Federale Valco San Paolo

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO* 64

AN BRESCIA 61

RN SAVONA 54

DE AKKER TEAM* 37

PALLANUOTO TRIESTE* 37

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO* 37

CN POSILLIPO 34

TELIMAR 24

C.C. ORTIGIA 1928 23

IREN GENOVA QUINTO 20

R.N. FLORENTIA 19

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4

* = una partita in più