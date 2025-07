LIVE Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esame severo per il Settebello contro i campioni olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali pallanuoto maschile 2025 a Singapore. Misurarsi contro una delle potenze del panorama internazionale per verificare la reale consistenza delle proprie ambizioni. L’Italia della pallanuoto maschile si prepara ad affrontare una delle sfide più significative della prima fase dei Mondiali di Singapore: domani alle ore 14:45 italiane, con diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport Uno, il Settebello incrocerà la Serbia nella seconda giornata del girone A, in un match che vale ben più di tre punti.

In palio c’è una forte ipoteca sul primato del raggruppamento, posizione che consegnerebbe l’accesso diretto ai quarti di finale, evitando il passaggio dagli ottavi e regalando due giorni in più di riposo e preparazione in vista della fase a eliminazione diretta. Una partita dunque già ad altissimo impatto per Alessandro Campagna e i suoi ragazzi, che potranno trarre indicazioni significative soprattutto sul piano mentale e sulla capacità di gestione della pressione contro un’avversaria di livello assoluto. L’esordio iridato ha mostrato segnali incoraggianti. L’Italia ha superato nettamente la Romania con un 17-5 che non ammette repliche. Dopo un primo quarto interlocutorio, la Nazionale ha preso progressivamente il controllo della partita, salendo di colpi sia in fase difensiva sia offensiva. Le trame di gioco sono apparse fluide, i meccanismi ben oliati e la condizione fisica già brillante. Ma il confronto con la corazzata serba rappresenta ovviamente una sfida di ben altra portata.

Servirà una prova di tenuta, lucidità e grande coesione su entrambi i lati della vasca. Difendere con ordine, mantenere l’intensità alta per tutti e quattro i tempi, e sfruttare al massimo le occasioni in superiorità numerica saranno aspetti cruciali. Il potenziale offensivo azzurro, ben distribuito e variegato, potrebbe mettere in difficoltà una Serbia che però ha dimostrato storicamente una straordinaria capacità di esaltarsi quando il livello della competizione si alza. Dall’altra parte, la squadra balcanica ha esordito con una vittoria larghissima contro il Sudafrica, dominata in lungo e in largo. Dusan Mandic, uno dei giocatori più spettacolari del panorama mondiale, ha brillato con sei gol su sette tiri, confermandosi immediatamente tra i principali protagonisti del torneo. Accanto a lui il solito Nikola Jaksic, elemento fondamentale per equilibrio e fisicità, guida una formazione solida, esperta e sempre temibile nei momenti che contano davvero.

Sotto la guida di Uros Stevanovic, tecnico del Radnicki, la Serbia ha compiuto una piccola rivoluzione tattica: ha progressivamente affiancato alla storica potenza fisica un’interpretazione più raffinata della partita. L’utilizzo efficace della difesa a zona M, visto per esempio nella finale olimpica, ha aggiunto una nuova dimensione al gioco serbo, rendendolo ancora più imprevedibile e difficile da affrontare. Per il Settebello, sarà una vera e propria prova generale in vista dei turni ad eliminazione diretta, oltre che uno scontro che, in caso di successo, potrebbe garantire un chiaro vantaggio nel prosieguo del torneo. E anche se il bilancio storico pende dalla parte dei balcanici – tre ori olimpici consecutivi parlano da soli – l’Italia ha tutte le carte in regola per provarci, forte di una tradizione gloriosa, di un gruppo rodato e della voglia di dimostrare ancora una volta il proprio valore sul palcoscenico mondiale.

