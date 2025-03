Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vetta alla Serie A1

Si completa la 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto e prosegue l’appassionante duello in vetta alla classifica: il Brescia passa senza alcun problema in casa dell’Onda Forte, sconfitta per 9-20, ed aggancia al comando della graduatoria, a parità di match giocati, la Pro Recco.

Alle spalle della coppia di testa resta a -7 il Savona, che passa per 5-9 in casa del Posillipo, con i campani che restano a -3 dal terzetto di squadre al quarto posto, in lotta per l’ultima piazza per i play-off scudetto. Si fa serrata, invece, la corsa all’ottavo posto, che vale i play-off per l’Euro Cup, e per la nona piazza, per la salvezza diretta.

L’Ortigia, infatti, batte l’Olympic Roma per 9-7 e scavalca il Telimar all’ottavo posto, con i palermitani sconfitti a domicilio dalla Florentia per 8-12. I toscani restano a -4 dagli aretusei, alle spalle anche del Quinto, che supera per 14-10 il Catania e si porta a -1 dalla salvezza diretta.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati 22ma giornata

Lunedì 10 marzo 2025

14:00 PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE 9-7

Venerdì 21 marzo 2025

19:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – DE AKKER TEAM 10-12

Sabato 22 marzo 2025

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 9-7

15:00 TELIMAR – R.N. FLORENTIA 8-12

15:00 IREN GENOVA QUINTO – NUOTO CATANIA 14-10

15:00 C.N. POSILLIPO – R.N. SAVONA 5-9

16:00 ONDA FORTE – AN BRESCIA 9-20

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 64

AN BRESCIA 64

RN SAVONA 57

PALLANUOTO TRIESTE 37

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

DE AKKER TEAM 37

CN POSILLIPO 34

C.C. ORTIGIA 1928 26

TELIMAR 24

IREN GENOVA QUINTO 23

R.N. FLORENTIA 22

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4