Pallanuoto: RN Savona battuto 14-10 dal Barceloneta in Champions League

Terza giornata per la seconda fase della Champions League di pallanuoto maschile: oggi in Liguria l‘RN Savona ha ospitato il Barceloneta che si è imposto nettamente, per 14-10.

Partita che ha vissuto di più momenti: beniamini del pubblico che si sono portati avanti 3-2 nel primo quarto, ospiti che però hanno ribaltato la situazione con un netto 5-2 nel secondo periodo che è valso il break decisivo della partita. Infatti i padroni di casa sono riusciti ad avvicinarsi sul -1 ad 8′ dal termine, ma poi i catalani hanno allungato nuovamente, andandosi a prendere la vittoria.

Mario Guidi ed Andrea Patchaliev guidano la squadra di Angelini con tre reti a testa, mentre per gli ospiti prestazione super per Vigvari che fa 4/4 al tiro.

Barcellona secondo nel girone alle spalle del Ferencvaros, Savona che è terzo con una sola vittoria.