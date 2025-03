Pallamano: l’Italia si impone in Lettonia. Buona la prima per Bob Hanning

A Jelgava si è appena conclusa la terza partita del Girone 4 del percorso di qualificazione agli Europei 2026 di pallamano che ha visto l’Italia sfidare e battere 30-35 i padroni di casa della Lettonia, in un match molto intenso. Ecco come sono andate le cose.

LA CRONACA

Il match inizia in equilibrio, poi l’Italia fiuta il primo strappo a Jelgava: siamo sul 4-6, Kalnins subisce una penalità di due minuti sulla quale gli azzurri (oggi in bianco, ndr) producono gioco e gol, prima con Bortoli e poi con Bulzamini per il 4-8 del 9′. Sembra tutto porsi in discesa, ma non è così.

I baltici tengono botta in difesa, scaldano le mani a Ebner e piano piano iniziano a togliere gol al differenziale della contesa. Si arriva al 21′ sull’11-14, dopo un timeout lettone per un nuovo tentativo di fuga della squadra di Hanning. Il tempo scorre verso il break, i gol si susseguono ma proprio quando tutto sembra incanalato, l’Italia abbassa la guardia incassando il gol del 15-16 da Grebennikovs che per fortuna diventa 15-17 all’intervallo grazie alla griffe di Bronzo che fissa il risultato prima di andare al riposo.

Prantner e compagni negli spogliatoi riescono a resettare. L’ala si scatena ad inizio ripresa trascinando l’Italia in un allungo che si traduce nel 21-27 al 40‘, grazie anche al sigillo di Bulzamini in ripartenza. Nei successivi dieci minuti il punteggio viaggia un po’ ad elastico, ma nel “Tira & Molla” della paratita è ancora una volta la Lettonia a rompere l’equilibrio trovando il parziale innescato da Misulis per il 27-31.

Rettilineo finale, ultimi seicento secondi. Prantner (alla fine 15 gol per lui) è incontenibile, mentre il +4 dell’Italia rimane solido traslando sul 29-33 a 5′ dal termine. La Lettonia prova il tutto per tutto andando sul 30-33 e lasciando la porta vuota per giocare in superiorità numerica in fase offensiva, ma gli azzurri si difendono e negli ultimi giri di lancette trovando il mini parziale di 0-2 che chiude il match sul 30-35 con rete finale di capitan Parisini.

Nell’altra partita di giornata della pool arriva il pesantissimo 27-25 con cui la Serbia ha avuto la meglio sulla Spagna. Di seguito quindi la classifica aggiornata del Gruppo 4:

Spagna 4 pti, ITALIA 4, Serbia , Lettonia 0

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.

Prossima partita, a campi invertiti (in quel di Oristano), in programma domenica 16 marzo dalle ore 17.30.