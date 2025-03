LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: altra partita da vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lettonia, match valido per la quarta giornata del gruppo 4 delle qualificazioni agli Europei 2026 di pallamano maschile. Azzurri a caccia di una fondamentale vittoria che li proietterebbe al vertice del raggruppamento visto lo scontro diretto in cui si sfideranno Spagna e Serbia.

Dopo il successo per 35-30 in quel di Jelgava gli uomini di Bob Hanning dovranno ripartire da quanto di buono offerto sul parquet lettone. C’è bisogno di tempo per assimilare i dettami tattici del nuovo coach a margine della straordinaria esperienza con la guida di Riccardo Trillini. Le certezze sono rappresentate da Domenico Ebner e Leo Prantner, che sono chiamati a prendere per mano la nazionale e fungere da anello di congiunzione tra passato e futuro.

Decisivo l’apporto dei fratelli Simone e Marco Mengon, con l’esperienza di Parisini e Bortoli che dovrà essere ancora una volta determinante nell’economia del risultato. Lettonia fanalino di coda del gruppo 4 che sembra nettamente alla portata degli azzurri, che dovranno però chiudere il match sin dalla prima frazione per evitare inattese problematiche dinanzi al pubblico di casa.

La sfida valevole per la quarta giornata del gruppo 4 delle qualificazioni agli Europei 2026 tra Italia e Lettonia inizierà alle 17.30 e si giocherà nel Palazzetto dello Sport di Oristano.