Pallamano: Italia, c’è ancora una volta la Lettonia sul percorso degli azzurri

Dopo aver vinto 30-35 a Jelgava contro la Lettonia, per l’Italia della pallamano non c’è riposo. Il percorso di qualificazione verso gli Europei 2026 è pronto a una nuova tappa, nel calendario del Gruppo 4, quello del return match contro i baltici, questa volta ad Oristano, domenica 16 marzo alle ore 17.30.

Gli azzurri devono ripartire da quanto di buono fatto vedere in alcune porzioni della partita di meno di 24 ore fa cercando di limare quei dettagli e quelle fasi di gioco deficitarie probabilmente derivanti anche dal fatto che in panchina è cambiata la guida tecnica – da Riccardo Trillini a Bob Hanning – e questo porti fisiologicamente a dei nuovi adattamenti.

Leo Prantner e Domenico Ebner: l’ala e il portiere, in questo momento le stelle di una nazionale che devo continuare a vincere prima di prepararsi agli assalti finali nel round di maggio prima contro Spagna, in casa, e poi contro Serbia, in trasferta.

La rotta inaugurata nelle qualificazioni e nei Mondiali 2025 non può essere interrotta: l’Italia, se vuole dare seguito a quanto fatto vedere negli ultimi 18 mesi, dovrà qualificarsi agli Europei, anche se non sarà facile. Identità, carattere e talento: parole chiave che devono essere il mantra azzurro anche domenica.

La classifica aggiornata del Gruppo 4:

Serbia 4 pti, Spagna 4, ITALIA 4, Lettonia 0

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.