Pallamano: Conversano e Cassano Magnano in Serie A Gold. Volano Teamnetwork Albatro e Alperia Black Devils

La Serie A Gold di pallamano, dopo lo stop per la Coppa Italia e prima della pausa per le partite di qualificazione agli Europei 2026 della nazionale italiana, regala spettacolo nella sua 19esima giornata della stagione regolare 2024-2025.

A cadere sono state le capoclassifica Conversano e Cassano Magnano: i pugliesi superati in casa per 31-35 dal Teamnetwork Albatro, mentre i lombardi hanno trovato la strada sbarrata nella tana degli Alperia Black Devils perdendo 28-21.

Ricompattata quindi la zona playoff della classifica al netto della sorprendente sconfitta di Sassari, che ha ceduto 32-33 fra le mura amiche al Macagi Cingoli.

Successi da registrare per Bolzano, 29-31 blitz a Camerano, e Brixen, che ha schiantato 36-25 il Fasano; così come per il Pressano, a domicilio (19-26) sullo Sparer Eppan. Infine il pareggio pirotecnico, per 32-32, fra Chiaravalle e Secchia Rubiera.

Di seguito la classifica aggiornata, di un campionato che tornerà in scena il prossimo 22 marzo.

La classifica aggiornata:

Conversano 30 pti, Cassano Magnago 30, Teamnetwork Albatro 29, Alperia Black Devils 28, Raimond Sassari 27, Bolzano 25*, Brixen 19*, Junior Fasano 16, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle 13, Pressano 13, Macagi Cingoli 10, Camerano 6, Secchia Rubiera 3

*una partita in meno