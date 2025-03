La Nazionale Italiana di pallamano femminile si radunerà a Bilbao (Spagna) dal 6 al 9 marzo per un training camp di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali 2025. Le azzurre affronteranno la Romania nel playoff: partita d’andata a Chieti il 9 aprile, ritorno a Bistrita City il 13 aprile. Il DT Alfredo Rodriguez ha convocato sedici giocatrici per questo appuntamento in terra iberica, durante il quale si affronterà in amichevole la selezione dei Paesi Baschi.

Assente il portiere Francesca Luchin e il centrale Irene Fanton per indisponibilità, tornerà in rosa l’ala Giada Babbo. Il Direttore Tecnico ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Possiamo sfruttare questa settimana con lo stop internazionale dei campionati per un raduno che ci servirà a proseguire il lavoro avviato a ottobre nelle partite contro Bulgaria e Lussemburgo. È importante per noi riuscire a dare continuità al progetto intrapreso con la Federazione, ovvero impostare una Nazionale competitiva sia nel presente, sia in chiave futura attraverso l’impiego costante di un nucleo di atlete comprese tra 23 e 24 anni“.

Rodriguez ha poi proseguito: “Affronteremo in amichevole la selezione dei Paesi Baschi, composta da giocatrici provenienti dalla Liga Iberdrola e anche da campionati francesi, per cui di sicura esperienza. Sarà un buon test per arrivare preparati alle sfide contro la Romania, che per noi rappresenteranno un ottimo momento per continuare a crescere, misurarci con un’avversaria di alto livello e migliorare sotto i profili tecnico, tattico e fisico“.

CONVOCATE RADUNO ITALIA PALLAMANO

PORTIERI: Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Bergerac Handball), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Vanessa Djiogap (AD – 2001 – Le Havre\FRA), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Sofia Ghilardi (TS – 1999 – Cassano Magnago), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Giulia Fabbo (CE/TS – 2003 – Jomi Salerno), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Ramona Manojlovic (CE/TS – 2002 – Adattiva Pontinia), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno)

PIVOT: Rocio Squizziato (PI – 1994 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Violetta Vegni (PI – 2000 – Brixen Südtirol)