Pallamano, Cassano Magnago vince per la prima volta la Coppa Italia!

Cassano Magnago vince la Coppa Italia 2025 di pallamano al maschile. Primo successo nella storia alla seconda apparizione in finale per la compagine lombarda, al top in quel di Riccione dopo una spettacolare partita contro Conversano con il punteggio di 29-26.

Il duello tra le due leader della Serie A non ha tradito le attese. Il primo tempo è stato più che mai serrato, un match punto su punto senza esclusione di colpi. Il finale ha portato avanti i lombardi, in vetta per solo 2 punti (12-14).

Il piccolo margine per la compagine di Matteo Bellotti è rimasto intatto con il passare dei minuti. Come nelle prime fasi le formazioni si sono marcate rispondendo con forza ad ogni assalto dei rivali, Conversano ha però sempre mantenuto due punti di ritardo.

Il finale non ha modificato il risultato della Coppa Italia 2025, Giacomo Savini e compagni hanno potuto festeggiare un risultato storico con il risultato di 29-26 dopo tre giornate da incorniciare in Emilia Romagna.

FINALE COPPA ITALIA MASCHILE 2025

Cassano Magnago vs Conversano 29-26