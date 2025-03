Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Ganna strenuo, occasione persa per van der Poel, Tiberi e Ciccone rispondono “presente”

PAGELLE QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Fredrik Dversnes 10: colpo incredibile per il norvegese della Uno-X Mobility che, grazie al successo di oggi, ottiene la quinta vittoria in carriera. Dversnes è entrato, dopo pochi chilometri, nella fuga iniziale con altri 6 corridori, e da quel momento, è stato sempre in testa alla gara. Sulla salita finale del Monterolo (3.9 km ad una pendenza media del 6,7%) il gruppo ha aumentato il ritmo e l’attacco di Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) sembrava aver tolto le possibilità di vittoria al norvegese che, invece, ha affrontato la discesa finale in testa ed ha trionfato approfittando dell’incertezza del gruppetto inseguitore.

Tom Pidcock 8: il britannico ha attaccato prima del termine della salita ed ha affrontato la discesa in testa al gruppo per cercare di chiudere il distacco con Fredrik Dversnes. Il corridore della Q36.5 Pro Cycling Team è stato di nuovo protagonista sulla rampa dell’ultimo chilometro quando, in compagnia di Mathieu Van Der Poel ha riprovato un attacco per completare l’inseguimento, senza però nessun risultato.

Filippo Ganna 8: grandissima tappa disputata dal corridore della Ineos Grenadiers che ha dimostrato la sua grande condizione ed ha conservato, in vista di domani, la maglia azzurra di leader della classifica generale. L’azzurro sembrava in difficoltà sull’ultima asperità del Monterolo ma, nel finale, è stato bravo a scalare le posizioni ed a rispondere agli attacchi di Pidcock. Ganna è stato fermato solo nel finale da un problema alla bici ma non ha perso terreno in classifica in virtù della neutralizzazione dei tre chilometri.

Giulio Ciccone 7: buona prova per l’atleta della Lidl-Trek che ha ottenuto la quarta posizione nella classifica di tappa. Non è stato protagonista di particolari attacchi ma ha sempre mantenuto le posizioni rilevanti, seguendo sempre i corridori oggi più ispirati. Sembra che Ciccone stia trovando la condizione giusta in vista dei Grandi Giri.

Antonio Tiberi 7: prestazione incoraggiante per il ciociaro in una tappa non così adatta alle sue caratteristiche. Si mantiene sempre nell’avanguardia del gruppo e si fa trovare pronto anche sul cambio di passo, fondamentale su cui ha lavorato molto nell’arco dell’inverno insieme al preparatore Michele Bartoli. Resta saldamente terzo in classifica generale e domani sarà chiamato ad un nuovo esame nella tappa regina.

Mathieu Van Der Poel 6,5: ci si aspettava sicuramente di più dal fuoriclasse del team Alpecin Deceuninck. L’olandese non ha sfruttato come poteva una tappa sicuramente alla sua portata e si è limitato a rispondere agli attacchi portati da Tom Pidcock nel finale. Il secondo posto di oggi, a 7 secondi dal norvegese, lascia sicuramente l’amaro in bocca ad un atleta abituato alla vittoria.