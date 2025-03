Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Ascoli Piceno-Pergola: orari, percorso, favoriti. Ganna ci prova?

Quinta tappa alla Tirreno-Adriatico 2025: giornata ricca di strappi, anche se non durissima, con partenza da Ascoli Piceno ed arrivo a Pergola. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

La classica frazione degli strappi presente alla Tirreno. 3462 metri di dislivello, non c’è un attimo di pausa: sul finale i tre GPM di giornata. Prima Santa Marciana (4.4 km al 6.1%), poi Salita di Barbanti (6.2 km al 4.6%), infine Monterolo (4,7 chilometri al 6,6%). Anche il finale è in leggera pendenza.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Venerdì 14 marzo

Ascoli Piceno – Pergola (205 km)

Orario di partenza: 10:45

Orario di arrivo: 16:00 circa

QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (13.15-15.00), Rai 2 HD (15.00-15.50), Eurosport2 HD (13.05-15.40).

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Giornata per uomini da classiche, diciamo un antipasto di Milano-Sanremo. I favoriti non possono che essere Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), apparso veramente in forma in questi giorni, e Mathieu ven der Poel (Alpecin-Deceuninck). Occhio anche a Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) che su questi percorsi possono far bene. In chiave classifica proverà a far saltare il banco Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG).