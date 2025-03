Pagelle slalom maschile Sun Valley 2025: Haugan respinge Noel, guizzo di Gstrein, Kristoffersen festeggia

PAGELLE SLALOM MASCHILE SUN VALLEY

Giovedì 27 marzo

TIMON HAUGAN 9: due manche impeccabili per il norvegese classe 1996 che non strabilia ma centra un successo importante. Il modo giusto di concludere la stagione, con la quarta vittoria della sua carriera. Dopo una prima manche spettacolare, nella seconda si difende con le unghie e con i denti e riesce a resistere all’assalto di Clement Noel

CLEMENT NOEL 8: manca il successo per appena 3 centesimi e, dopo aver tagliato il traguardo, pensava probabilmente di avere la vittoria ormai in tasca. Haugan, invece, lo respinge. Il francese voleva chiudere con la quinta bandierina della sua annata. Peccato, gara finale come la stagione, ovvero con la sensazione che mancasse sempre qualcosina…

FABRIO GSTREIN 7.5: dulcis in fundo per l’austriaco. Dopo qualche alto e basso di troppo sulla pista dell’Idaho mette in mostra una delle sue versioni migliori e si ferma a soli 37 centesimi dal successo dopo due manche di alto profilo.

HENRIK KRISTOFFERSEN 7: il norvegese ce l’ha fatta. Di nuovo. Quarta Coppa di slalom della sua carriera con una quarta posizione che era ampiamente sufficiente per il risultato finale. Manca il podio per 5 centesimi ma è un mero dettaglio.

LOIC MEILLARD 6: lo svizzero è quinto a 65 centesimi dalla vetta ed a 33 da Kristoffersen. Voleva provare l’assalto finale al titolo tra i rapid gates, ma la prima manche (ottavo a 1.68) gli rovina tutti i sogni di gloria…

ALEX VINATZER 5.5: conclude la sua annata in slalom con un 17° posto a 2.61 dalla vetta. Completa una stagione opaca tra i pali stretti con una ennesima gara senza guizzi. Non è al meglio e si vede benissimo, ma per tornare lo slalomista che conoscevamo dovrà stringere parecchie viti in vista del prossimo anno…