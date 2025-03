Sci alpino, Haugan in testa nello slalom di Sun Valley: duello Kristoffersen-Meillard per la Coppa del Mondo

Timon Haugan ha firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Sun Valley, ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese si è reso protagonista di una brillante prova sulle nevi statunitensi, riuscendo a fare la differenza nel tratto centrale e tagliando il traguardo con il tempo di 51.39. La lotta per la vittoria è però apertissima in vista della seconda manche che andrà in scena alle ore 20.00 italiane.

Lo scandinavo ha infatti un vantaggio di dieci centesimi nei confronti del francese Clement Noel e di 0.14 sul connazionale Henrik Kristoffersen, entrambi capaci di recuperare un paio di centesimi nell’ultimo settore. Questo terzetto si contenderà il gradino più alto del podio, ma attenzione al tentativo di rimonta da parte dell’austriaco Fabio Gstrein (quarto a 0.43) e del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (quinto a 0.54), mentre tutti gli altri sciatori sono ben oltre il secondo di distacco, a cominciare dallo svedese Kristoffer Jakobsen (a 1.43), dal tedesco Linus Strasser (a 1.47) e dallo svizzero Loic Meillard (a 1.68, ha commesso un grave errore nel terzo intermedio).

L’esito della prima manche potrebbe avere dato una svolta importante alla lotta per la conquista della Coppa del Mondo di specialità: Kristoffersen conduce con 47 punti di vantaggio nei confronti di Meillard e 86 su Noel (oggi vengono messi in palio 100 punti al primo, 80 al secondo, 60 al terzo, 50 al quarto, 45 al quinto, 40 al sesto, 36 al settimo, 32 all’ottavo e via dicendo), lo scandinavo si è avvicinato sensibilmente alla Sfera di Cristallo ma nel secondo atto previsto nella serata italiana potrebbe succedere di tutto.

Alex Vinatzer non è in condizioni impeccabili e, sceso con il pettorale numero 17, ha perso progressivamente lungo l’insidioso pendio americano, chiudendo in 21ma posizione con un distacco di 3.04 dalla vetta. Ricordiamo che oggi soltanto i primi quindici classificati porteranno a casa punti (è il regolamento specifico delle finali, non vengono premiati i migliori trenta come accade negli altri appuntamenti) e che la Coppa del Mondo generale è già stata vinta da tempo dallo svizzero Marco Odermatt.