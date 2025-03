Ordine d’arrivo Milano-Sanremo 2025: van der Poel vince in volata, Ganna ha fatto sognare

Mathieu van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo 2025, imponendosi in volata davanti a Filippo Ganna e a lo sloveno Tadej Pogacar. II fuoriclasse olandese è riuscito ad avere la meglio nella Classicissima di Primavera al termine di una gara altamente spettacolare e risoltasi con un rovente sprint a tre in via Roma. Il balcanico ha attaccato a più riprese sulla Cipressa e soltanto l’alfiere della Alpecin-Deceuninck e il formidabile piemontese sono riusciti a rimanergli a ruota.

Il grande favorito della vigilia ci ha provato più volte sul seguente Poggio e Filippo Ganna ha pagat0 dazio, ma ha stretto i denti con una caparbietà sconfinata e non è rimasto lontano dagli altri due fuoriclasse. Il portacolori della INEOS Grenadiers si è inventato una memorabile discesa ed è andato a riprendere i due avversari nell’ultimo chilometro, i tre si sono osservati e poco dopo il fontanone, quando mancavano trecento metri al traguardo, Mathieu van der Poel è partito lungo.

Filippo Ganna ha cercato di rispondere, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza precedendo Tadej Pogacar, ancora a secco nella prima Monumento della stagione. Per van der Poel la seconda gioia della carriera in Liguria dopo quella di due anni fa, quando precedette proprio l’azzurro ma con distacco. L’australiano Michael Matthews ha regolato il gruppo con un distacco di 43 secondi. Di seguito l’ordine d’arrivo della Milano-Sanremo 2025.

ORDINE D’ARRIVO MILANO-SANREMO 2025

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 800 275 6:22:53

2 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 640 200 ,,

3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 520 150 ,,

4 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 440 120 0:43

5 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 360 100 ,,

6 CORT Magnus Uno-X Mobility 280 90 ,,

7 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 240 80 ,,

8 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 200 70 ,,

9 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 160 60 ,,

10 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 135 50 ,,