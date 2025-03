Nuoto, Alessandra Mao strabilia a 14 anni con record a ripetizione. Impressiona anche Caterina Santambrogio

Calato il sipario sulla sezione femminile dei Criteria di nuoto, in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nella tradizionale competizione aperta alle nuove leve del movimento tricolore, alcune atlete si sono distinte e sono meritevoli d’attenzione. Il riferimento è in particolare ad Alessandra Mao e a Caterina Santambrogio.

A soli 14 anni, la tesserata per Team Veneto, allenata da Andrea Franconetti, ha fatto vedere grandi doti. Dopo aver vinto gli 800 e i 400 stile libero e timbrato il primato nei 200 sl (1:58.01, nella prima frazione di staffetta), la classe 2011 ha stabilito un record straordinario, legato alla propria età.

Mao, infatti, ha cancellato il 55.24 di Carlotta Giannini di 12 mesi fa e infranto il muro dei 55″, toccando la piastra in 54.90, con un passaggio ai 50 metri di 26.54 estremamente veloce. Un’atleta, quindi, in grado di spaziare su tutte le distanze dello stile libero e avendo probabilmente una grande propensione alla resistenza in velocità, come i crono nei 100 e 200 stanno a confermare.

Da par suo Santambrogio ha ribadito più volte il concetto in fatto di vittorie e primati. La 16enne lariana ha realizzato un poker di successi. Dopo aver conquistato il titolo nei 100 farfalla col record della manifestazione di 58.17 ed essere stata la migliore nei 200 delfino e nei 200 misti, Caterina si è imposta anche nella gara regina, realizzando un nuovo record di 54.72, certificando la sua polivalenza.

Sarà interessante verificare il rendimento di queste due ragazzine agli Assoluti primaverili di Riccione, in programma dal 13 al 17 aprile, in una competizione che metterà in palio non soltanto il pass per i Mondiali a Singapore, ma anche per gli impegni internazionali a livello giovanile.