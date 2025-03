Nuoto, Quadarella e Curtis vincono tre gare al Meeting di Livorno. Pilato firma il secondo tempo mondiale

Simona Quadarella e Sara Curtis si sono distinte al Meeting di Livorno, conquistando tre vittorie a testa alla piscina Camalich. Le due azzurre hanno conquistato tre successi a testa, ma la copertina è per Benedetta Pilato, che ha siglato la seconda prestazione mondiale stagionale sui 50 rana (ma siamo soltanto all’inizio dell’annata agonistica), distinguendosi con un 30.52 nuotato in scioltezza.

La 18enne piemontese ha vinto i 100 dorso e i 100 stile libero: prima si è imposta in 1:01.93 (quinta prestazione personale) e dopo una trentina di minuti si è replicata nell’altra specialità con il crono di 55.07, battendo Emma Virginia Menicucci (55.15) e Sofia Morini (55.54). A seguire è stata la più veloce sui 50 stile libero (25.25) lasciandosi alle spalle Costanza Cocconcelli (25.36) e Silvia Di Pietro (25.42).

La 27enne romana ha invece dettato legge nei suoi 800 metri con il tempo di 8:29.99, completando poi la tripletta con le affermazioni tra i 200 stile libero e i 400 stile libero (4:09.24). Filippo Megli è tornato a buoni livelli vincendo i 200 stile libero in 1:47.95 (passaggio in 52.08). Lo svizzero Noè Ponti è stato padrone dei 200 misti (2:00.18) e dei 50 farfalla (22.91), davanti a Daniele Momoni (23.96).

Successo di Michele Lamberti sui 50 dorso, mentre Alessandro Miressi ha fatto suoi i 100 stile libero in 45.91. Ludovico Blu Art Vibert ha prevalso sui 50 rana in 27.55 davanti a Nicolò Martinenghi (27.62 per il Campione Olimpico, ancora lontano dalla migliore condizione). Costanza Cocconcelli ha prevalso sui 100 farfalla in 59.08.