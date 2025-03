Novak Djokovic realizza un nuovo record: nessuno come lui nei Masters 1000, superato Nadal

Nessuno come lui. C’è abituato Novak Djokovic a questa definizione, relativamente alla sua carriera gloriosa nel tennis. Il serbo, attuale n.5 del mondo, è impegnato nel Masters1000 di Miami e va a caccia del titolo n.100 del proprio percorso agonistico nel massimo circuito internazionale. A quasi 38 anni Nole ha ancora grandi motivazioni ed è intenzionato a dimostrarlo nei fatti nel torneo in Florida.

La clamorosa eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz al secondo turno potrebbe avergli aperto una porta decisiva per il raggiungimento del traguardo, ma vedremo se il rendimento del balcanico sarà il medesimo, in considerazione del fatto che si sta parlando per l’appunto di un classe ’87.

Nella giornata di ieri, Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia. Nel confronto vittorioso con l’argentino Ugo Carabelli, il nativo di Belgrado ha scavalcato il suo vecchio rivale Rafa Nadal in testa alla graduatoria dei tennisti capaci di vincere più partite nei “1000”. Novak, infatti, ha ottenuto la sua 411ª affermazione, mettendosi alle spalle Rafa fermo a 410.

Novak #Djokovic se transforma en el tenista con más victorias en #Masters1000: llegó a las 411 (una más que Rafael Nadal), al superar a Camilo Ugo Carabelli (en vivo #62) por 6-1 y 7-6 (1), en la 3a ronda del #MiamiOpen.

Próximo rival: Musetti.

Nole busca su título #100. #ap pic.twitter.com/qOmp5IQLEs — Sebastián Torok (@sebatorok) March 23, 2025

Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro Lorenzo Musetti e, forte della tradizione favorevole nei match contro il toscano (7-1 nei precedenti), Nole può presentarsi con grandi possibilità di aggiornare questo dato.