NBA, i risultati della notte (7 marzo): LeBron-Doncic e i Lakers passano, ok i Celtics

Sei le partite giocate nella notte NBA, con varie performance individuali interessanti, situazioni di playoff che si definiscono e strisce che si allungano abbondantemente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui parquet a stelle e strisce.

Vittoria importantissima per i Chicago Bulls (25-38), che costringono gli Orlando Magic (29-35) alla quinta sconfitta di fila per 123-125 dopo aver a lungo guidato. Decisiva la tripla di Coby White a 1’30” dal termine, l’ideale per festeggiare i 44 punti necessari al successo. Per i Magic 20 di Paolo Banchero e Cole Anthony, ma non basta. A proposito di punteggi di livello, Steph Curry: sono 40 quelli che manda a bersaglio nel 119-121 con cui i Golden State Warriors (35-28) battono i Brooklyn Nets (21-41) e ne affievoliscono le speranze almeno di play-in (aiutando i Bulls). Terzo successo di fila per Golden State, che parte malissimo (5-27), ma recupera e poi sostanzialmente contiene gli avversari, cui non bastano i 26 punti di Cameron Johnson.

I Boston Celtics (45-18), tra le ormai certezze dei venturi playoff, non hanno problemi contro i Philadelphia 76ers (21-41): 123-105 molto netto, il loro, e maturato nella prima metà di gara. 35 i punti di Jayson Tatum, con 19 dalla panchina di Payton Pritchard ad arricchire; per gli ospiti 27 di Kelly Oubre Jr. e 17 di Lonnie Walker. Atlanta Hawks (29-34) vittoriosi sugli Indiana Pacers (35-26) per 124-118, e stavolta la panchina conta davvero con i 24 punti di Georges Niang che supportano alla grande i 22 e 16 assist di Trae Young e i 20 con 13 rimbalzi di Onyeka Okongwu. Per i Pacers inutile un grande Pascal Siakam da 35 punti.

97-109 per gli Houston Rockets (38-25) sui New Orleans Pelicans (17-46): risultato, questo, che matura nel terzo quarto e vede tre uomini oltre i 20 punti con Alperen Sengun a quota 22, mentre per i Pelicans ce ne sono 26 di Trey Murphy. Lo spettacolo, però, lo regalano Los Angeles Lakers (40-21) e New York Knicks (40-22): ottava vittoria consecutiva per i gialloviola, che passano all’overtime per 113-109 con 32 e 12 assist di Luka Doncic e 31 e 12 rimbalzi di LeBron James a contrastare con successo i 39 con 10 assist di Jalen Brunson. In breve, una serata di stelle a tripla mandata che però può vederne vincitrici solo due.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Chicago Bulls 123-125

Brooklyn Nets-Golden State Warriors 119-121

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 123-105

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 124-118

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 97-109

Los Angeles Lakers-New York Knicks 113-109