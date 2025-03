NBA, i risultati della notte (6 marzo): James Harden ne fa 50 e trascina i Clippers contro i Pistons di Fontecchio. Vittorie per Cavaliers, Celtics e Thunder

Otto sono le partite disputate nella notte per la NBA, con la regular season 2024-2025 che procede regolarmente senza sosta. Scende in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons, con le grandi emozioni che non mancano mai: diamo un breve sguardo, quindi, a quanto accaduto negli States.

Successo interno dei Washington Wizards (12-49) sugli Utah Jazz (15-47) per 125-122 con 23 punti di Kyshawn George e 21 di Alex Sarr, con 27 punti di Johnny Juzang e la doppia doppia di Kyle Filipoweski (23 punti e 13 rimbalzi) che non bastano ad evitare il ko ai Jazz. Rispettano il fattore campo i Cleveland Cavaliers (52-10) prevalendo sui Miami Heat (29-32) per 112-107: decisivo Donovan Mitchell con 26 punti, al pari di Darius Garland (16 punti e 10 assist) – doppia doppia anche per Evan Mobley (16 punti e 13 rimbalzi), con Bam Adebayo top scorer degli Heat con 34 punti e 12 rimbalzi. Blitz esterno dei Minnesota Timberwolves (35-29) sui Charlotte Hornets (14-47) col punteggio di 110-125 grazie a 29 punti di Anthony Edwards e alla doppia doppia di Jaden McDaniels (29 punti e 10 rimbalzi), con 25 punti e 10 rimbalzi di Julius Randle – 16 punti per Donte DiVincenzo, con LaMelo Ball miglior realizzatore dei padroni di casa (28 punti e 10 assist).

Vittoria casalinga dei Boston Celtics (44-18) contro i Portland Trail Blazers (28-35) per 128-118 con 41 punti di uno scatenato Derrick White e 43 punti con 10 rimbalzi di Payton Pritchard entrato dalla panchina – 30 punti di Anfernee Simons tra i Trail Blazers. Vincono di fronte al pubblico amico anche i Milwaukee Bucks (36-25) contro i Dallas Mavericks (32-31) per 137-107 grazie a 32 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo e 34 punti di Damian Lillard – Kevin Porter Jr. subentra a partita in corso e piazza una tripla doppia da 10 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, con 28 punti di Klay Thompson tra le fila dei vice-campioni 2024. I Denver Nuggets (40-22) piegano la resistenza dei Sacramento Kings (32-29) per 116-110 con 25 punti di Russell Westbrook e 24 punti di Jamal Murray – 22 punti e 15 rimbalzi di Nikola Jokic, con 35 punti di un mai domo DeMar DeRozan tra i Kings.

Gli Oklahoma City Thunder (51-11) espugnano Memphis battendo i Grizzlies (38-24) per 103-120: prestazione monstre di Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 41 punti, con 20 punti di Josh Giddey – 24 punti di Ja Morant ultimo ad arrendersi dei suoi. Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (33-29) vincono contro i Detroit Pistons (35-28) col punteggio di 123-115: James Harden si prende la copertina con 50 punti, con 23 punti di Bogdan Bogdanovic – Cade Cuddingham sfiora la tripla doppia (37 punti, 7 rimbalzi e 10 assist), con il nostro Simone Fontecchio che mette a referto 2 punti in 15’ sul parquet.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Utah Jazz 125-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 112-107

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves 110-125

Boston Celtics-Portland Trail Blazers 128-118

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 137-107

Denver Nuggets-Sacramento Kings 116-110

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 103-120

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 123-115