NBA, i risultati della notte (5 marzo): LeBron supera i 50.000 punti e i Lakers battono i Pelicans

Si sono disputati questa notte nove incontri dell’NBA, con diversi big match d’alta classifica. Ma tutti gli occhi, ovviamente, erano puntati sulla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove i Los Angeles Lakers affrontavano i New Orleans Pelicans. Non certo un big match, in campo la seconda e la penultima della Western Conference, ma la partita dove LeBron James avrebbe superato la storica quota di 50mila punti segnati in carriera in Nba. Ecco come è andata.

Vincono i Los Angeles Lakers che superano i New Orleans Pelicans con un netto 136-115. Ma tutto il match inizia e si chiude dopo 1’26” del primo quarto. Quello è il momento in cui LeBron James piazza la tripla che sul parquet vale il 13-6 per i Lakers, ma nella storia vale il 50.002 punto segnato da LeBron in Nba. E, ça va sans dire, l’assist è del suo nuovo miglior amico, Luka Doncic. E LeBron James chiude la sfida con 34 punti (50.033, dunque, in carriera), mentre Doncic ne fa 30 con 15 assist. Non bastano, invece, a NOP i 37 punti di Zion Williamson. Cadono invece i Los Angeles Clippers che perdono in casa dei Phoenix Suns per 119-117. Finale folle, con i Clippers che non trovano il canestro del pareggio né con Leonard né con Zubac dopo aver guidato per quasi tutto il match, toccando anche il +23. Non bastano ai texani né i 35 punti e 10 rimbalzi di Ivica Zubac né i 21 punti e 15 assist di James Harden, mentre per i Suns ci sono i 34 punti di Kevin Durant.

Vincono un match assurdo gli Indiana Pacers che battono gli Houston Rockets 115-102. Tyrese Haliburton ha segnato 28 punti e ha eguagliato il massimo stagionale con 15 assist, e gli Indiana Pacers si sono ripresi dopo aver sprecato un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto. Indiana era in vantaggio 90-73 con tre minuti rimasti nel terzo quarto, ma ha subito un parziale di 15-0 da parte di Houston, ma Aaron Nesmith ha risposto con un gioco da tre punti che ha dato il via al contro parziale di 18-3 decisivo per i Pacers. Successo in trasferta per i Toronto Raptors che superano gli Orlando Magic 113-114. Non bastano a Orlando i 41 punti di Paolo Banchero, 22 dei quali nell’ultimo quarto, perché a 0,5” dalla sirena è la tripla di Ja’Kobe Walter a dare la vittoria ai canadesi.

Successo esterno anche per i Milwaukee Bucks che superano gli Atlanta Hawks per 121-127. Terzo successo consecutivo per i Bucks in un match molto equilibrato e deciso solo nella parte finale del quarto quarto. Decisiva la settima tripla doppia stagionale di Giannis Antetokounmpo con 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Vincono fuori casa anche i Golden State Warriors, che superano i New York Knicks per 102-114. Se nel primo tempo i Knicks fanno la partita e toccano anche il +10, nella ripresa arriva la rimonta di Golden State che mette il muso davanti a inizio quarto quarto e non si guarda più indietro, guidati dai 28 punti e 9 assist di Stephen Curry. Ai Knicks non bastano i 29 punti di OG Anunoby

Negli altri match di giornata vittorie per i Cleveland Cavaliers in casa dei Chicago Bulls per 117-139, con 29 punti di Donovan Mitchell che valgono l’undicesimo successo consecutivo dei Cavs; successo per i Minnesota Timberwolves sui Philadelphia 76ers per 126-112, con i 30 punti di Quentin Grimes che non bastano ai 76ers; e successo dei San Antonio Spurs che superano i Brooklyn Nets 127-113, con 37 punti di Devin Vassell.

I RISULTATI DELLA NOTTE (5 MARZO)

Indiana Pacers – Houston Rockets 115-102

Orlando Magic – Toronto Raptors 113-114

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 121-127

New York Knicks – Golden State Warriors 102-114

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 117-139

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 126-112

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 127-113

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 119-117

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 136-115