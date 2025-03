NBA, i risultati della notte (4 marzo). Vincono i Thunder, bel contributo di Fontecchio per i Pistons

Sono sei le partite della notte NBA. Cinquantesima vittoria della stagione per gli Oklahoma City Thunder, che superano gli Houston Rockets per 137-128 grazie ad uno strepitoso Shai Gilgeous-Alexander, che si candida sempre di più a MVP della stagione. Il canadese ha chiuso con 51 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, in una partita che ha visto per OKC protagonista anche Jalen Williams con 25 punti, mentre a Houston non è bastata la doppia doppia di Cam Whitmore con 27 punti e 11 rimbalzi.

Un buon Simone Fontecchio mette il suo contributo nella comoda vittoria dei Detroit Pistons sugli Utah Jazz per 134-106. L’azzurro ha messo a referto 10 punti, 4 rimbalzi ed un assist in 21 minuti di gioco. Pistons guidati soprattutto dai 29 punti di Cade Cunningham e dalla doppia doppia di Jalen Duren con16 punti e 12 rimbalzi.

Comoda vittoria dei Golden State Warriors, che superano 119-101 gli Charlotte Hornets con uno Steph Curry da 21 punti e 10 assist e un Buddy Hield da 22 punti, uscendo dalla panchina. A Charlotte non sono bastati i 35 punti di Miles Bridge e i 25 di LaMelo Ball.

Un canestro sulla sirena di Caris LeVert dà la vittoria agli Atlanta Hawks sul campo dei Memphis Grizzlies. Finisce 132-130 per gli ospiti guidati dai 27 punti dalla prima scelta assoluta del Draft, il francese Zaccharie Risacher, con 27 punti. Per Memphis tripla doppia di Desmond Bane, che firma 35 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, ma senza mai segnare nell’ultimo quarto.

Perdono ancora i Philadelphia 76ers, che cedono in casa ai Portland Trail Blazers per 119-102, crollando completamente nel secondo tempo. Ospiti trascinati dai 34 punti di Anfernee Simons, mentre per i Sixers il migliore è stato Andre Drummond con 25 punti e 18 rimbalzi. In chiusura la vittoria dei Miami Heat per 106-90 contro gli Washington Wizards con un Bam Adebayo da 19 punti e 15 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2025 (4 MARZO)

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 101-119

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 102-119

Miami Heat – Washington Wizards 106-90

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 130-132

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 137-128

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 98-122

Utah Jazz – Detroit Pistons 106-134