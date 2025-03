Basket: la Virtus Bologna dura due quarti contro il Maccabi in Eurolega

Sfida tra fondamentalmente già fuori dai giochi, quella che si gioca al Pionir (alias Aleksandar “Aza” Nikolic Hall) tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna. La Segafredo regge per due quarti, poi frana e finisce per subire la 23a sconfitta stagionale in Eurolega. 77-67 il finale con 19 punti di Rokas Jokubaitis da una parte e 15 (non tutti dello stesso peso specifico in questo caso) di Achille Polonara dall’altra.

Eppure le prime fasi tanto male poi non sono, perché Cordinier, Zizic e Clyburn spingono fin sul 2-9 le V nere nei primi tre minuti, un vantaggio che diventa anche di 2-12 con Shengelia che si aggiunge. Jokubaitis rilancia il Maccabi, si aggiunge DiBartolomeo ed è 13-14. Ci vuole Belinelli per sbloccare Bologna ed è 15-17 dopo i primi 10 minuti.

Si riparte con Grazulis e Polonara che continuano a mantenere il buon flusso del primo quintetto, Morgan si aggiunge ed è +8 (17-25). Rispondono Sorkin e Rayman, poi Jokubaitis, ed in un quasi lampo è 29-27 a favore degli israeliani, che ora in attacco hanno molta più fluidità. E da qui i gialloblu riescono ad allungare significativamente fino al 42-33 dell’intervallo.

Il terzo periodo vede rientrare in campo, nei fatti, solo il Maccabi: Sorkin, Jokubaitis ed è 49-33. Bologna prova anche a rientrare, con Clyburn e Cordinier che da tre riportano la questione sul 54-43 in collaborazione con Zizic, ma Clark si prende la versione inafferrabile di sé, ed arriva così il 65-45 a 10′ dal termine. Stanti così le cose, gli ultimi due quarti hanno effettivamente poco da raccontare per il risultato, anche se qualcosa per la cronaca sì (vista anche una pesante scaramuccia Rayman-Hackett). Finisce 77-67.

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-67

MACCABI – Clark 14, Shayok 5, Menco 5, Sorkin* 12, Mayer ne, Rayman* 7, DiBartolomeo 5, Cohen, Jokubaitis* 19, Blatt*, Williams* 10. All. Kattash.

BOLOGNA – Cordinier* 6, Belinelli 5, Pajola, Clyburn* 13, Shengelia* 7, Hackett* 2, Grazulis 2, Morgan 4, Polonara 15, Zizic* 11, Akele 2, Tucker. All. Ivanovic