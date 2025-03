Basket: Tortona batte l’AEK in Champions League e si giocherà i quarti contro Würzburg

Si è appena conclusa al Pala Ferraris di Casale Monferrato la sfida valevole per la quinta giornata degli ‘ottavi di finale’ della Basketball Champions League tra Tortona e l’AEK Atene, match importante per i piemontesi per continuare la corsa verso i quarti di finale. I greci erano primi, già qualificati, a punteggio pieno, mentre con due successi e due sconfitte Tortona si sta giocando con Würzburg il secondo posto utile. Ecco come è andata.

Parte bene Tortona, che nei primi tre minuti blocca l’attacco greco e si porta sul 7-2. Reagiscono gli ospiti che tornano sotto, ma un nuovo allungo dei padroni di casa rilancia la fuga. Un nuovo parziale favorevole a Tortona vale la doppia cifra di vantaggio, ma quasi allo scadere il canestro di Kuzminskas vale il 27-21 con cui si va al primo stop.

Buon momento per l’Aek Atene, che a inizio secondo quarto ricuce completamente il gap, ancora una volta con Kuzminskas, ma poi è Biligha a tenere Tortona avanti, mentre poi sono Baldasso e Gorham ad ampliare il gap. Una tripla di Vital vale il +6 per i padroni di casa, ma è ancora una volta di Biligha l’ultimo acuto e si va al riposo con Tortona avanti 45-37.

Continua anche a inizio ripresa l’elastico, con l’Aek che si avvicina e Tortona che riallunga, gestendo il vantaggio, ma senza riuscire a trovare il break decisivo. Strappo che cerca Weems a metà quarto, con una tripla che ridà la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa. Si rifà in parte sotto l’Aek nel finale di quarto e si va all’ultimo stop sul 68-61.

Si parte con gli ultimi 10 minuti con Tortona che deve vincere con più di 7 punti di vantaggio per ribaltare la differenza punti negli scontri diretti e puntare ancora al primo posto nel girone, anche se l’accesso ai quarti di finale passerà comunque dalla sfida contro Würzburg (che ha perso contro Patrasso) nel prossimo turno. I greci, dall’altra parte, sanno che perdendo con meno di 7 punti di distacco saranno matematicamente primi nel girone. Ed è proprio attorno a quel gap di 7 punti che le due squadre si sfidano, con la squadra di Atene che torna a un solo possesso di svantaggio poco dopo metà quarto. E a 2’20” dalla sirena si chiude la rincorsa dell’Aek e sorpasso degli ospiti. Tortona sbaglia troppo e la tripla di Hunter Hale vale il +4. Non molla Tortona, che con la tripla di Tommy Kuhse trova il pareggio a 15″ dalla sirena. Manca la tripla del vantaggio Hale, fallo su Baldasso che va sulla lunetta quasi sulla sirena facendo 1/2. Vince, così, Tortona per 83-82, con l’Aek che comunque si garantisce il primo posto nel girone, mentre per Tortona cambia poco, con l’obbligo di battere Würzburg nell’ultimo turno per staccare il biglietto per i quarti di finale.