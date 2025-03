NBA, i risultati della notte (18 marzo): Fontecchio fa volare Detroit, vincono i Lakers

Si sono disputati questa notte ben 10 incontri dell’NBA, con diverse sfide molto interessanti. A partire dalla trasferta dei Pistons di Fontecchio a New Orleans, passando per lo scontro tra Golden State e Denver, finendo con la sfida tra i Lakers di LeBron e Doncic contro i San Antonio Spurs. Ecco come è andata.

Tornano a correre i Detroit Pistons che superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 81-127. Dominano i Pistons, che avevano perso 4 delle ultime 6 partite, e lo fanno guidati da un Cade Cunningham che ha segnato 24 punti e fornito otto assist, ma anche da un grande Simone Fontecchio, che ha contribuito con 23 punti per Detroit. Per i Pelicans, Zion Williamson ha segnato 30 punti, ma non basta a New Orleans che ha perso per la settima volta nelle ultime otto partite. Vittoria netta anche per i New York Knicks che superano i Miami Heat 116-95, in un match dove la formazione della Florida guida per un tempo, ma poi i Knicks escono alla distanza, grazie ai 28 punti di Mikal Bridges, ai 23 di Karl-Anthony Towns e alla tripla doppia di Josh Hart con 12 punti, 11 assist e 13 rimbalzi.

Successo esterno di lusso per i Denver Nuggets che battono i Golden State Warriors 105-114. E tranne un breve momento sul finale del primo quarto guidano sempre i Nuggets, spinti da un ottimo Aaron Gordon, che chiude con 38 punti, ma anche grazie a un Russell Westbrook da 12 punti, 16 assist e 12 rimbalzi, che fanno dimenticare l’assenza di Nikola Jokic. Vincono all’overtime, invece, gli Houston Rockets che superno i Philadelphia 76ers 144-137. E hanno tanto da recriminare i 76ers, che nei tempi regolari sono sempre stati davanti, hanno toccato anche il +25, ma si sono fatti rimontare e nei supplementari sono crollati, con Philadelphia cui non bastano i 46 punti e 13 rimbalzi di Quentin Grimes.

Secondo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers che superano i San Antonio Spurs per 125-109. Match che ha visto i californiani sempre avanti, anche grazie ai 30 punti di Austin Reaves e all’ennesima doppia doppia di Luka Doncic, che chiude con 21 punti, 14 assist e 9 rimbalzi. Vittoria ai supplementari anche per gli Indiana Pacers che espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves per 130-132. A decidere un match combattutissimo è stato Obi Toppin, che nell’overtime segna ben quattro triple, con l’ultima – decisiva – a 3” dalla sirena che condanna Minnesota.

Negli altri match di giornata vittoria per i Chicago Bulls in casa degli Utah Jazz per 97-111, con 26 punti di Coby White; successo dei Sacramento Kings che fermano i Memphis Grizzlies 132-122, con i 44 punti di Desmond Bane che non bastano a Memphis; vincono i Phoenix Suns che battono nettamente i Toronto Raptors 129-89, con 27 punti di Devin Booker; e successo per i Portland Trail Blazers contro i Washington Wizards per 112-97, con 30 punti di Anfernee Simons.

I RISULTATI DELLA NOTTE (18 MARZO)

New York Knicks – Miami Heat 116-95

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 81-127

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 144-137 OT

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 130-132 OT

Utah Jazz – Chicago Bulls 97-111

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 132-122

Phoenix Suns – Toronto Raptors 129-89

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 112-97

Golden State Warriors – Denver Nuggets 105-114

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 125-109