NBA, i risultati della notte (14 marzo): sconfitta per i Pistons di Fontecchio, Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks

La NBA ha disputato cinque partite nella notte italiana per la regular season 2024-2025, con il nostro Simone Fontecchio sceso in campo con i suoi Detroit Pistons. Non è mancato come sempre il grande spettacolo: andiamo a riepilogare quindi quanto accaduto negli States.

Blitz esterno dei Washington Wizards (14-51) contro i Detroit Pistons (37-30) per 125-129 con 19 punti di Alex Sarr e 17 equamente divisi tra Jordan Poole e Justin Champagne – ai Pistons non bastano i 38 punti e 10 assist di Cade Cunningham a ribaltare il risultato, con il nostro Simone Fontecchio che sfiora la doppia cifra (9 punti) in 10’ sul parquet. Rispettano il fattore campo i Milwaukee Bucks (37-28) battendo i Los Angeles Lakers (40-24) per 126-106: Giannis Antetokounmpo accarezza la tripla doppia (24 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), con 22 punti e 10 assist di Damian Lillard e 23 punti di Brook Lopez – per i Lakers 45 punti e 11 rimbalzi di Luka Doncic e 28 punti di Austin Reaves.

Successo fuori casa degli Orlando Magic (31-36) sui New Orleans Pelicans (18-49) per 93-113 con 34 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero e 27 punti di Franz Wagner – Zion Williamson top scorer dei Pelicans con 20 punti. Affermazione casalinga dei Chicago Bulls (28-38) contro i Brooklyn Nets (22-44) per 116-110 con 31 punti di Coby White e 18 punti di Kevin Huerter e Tre Jones – 24 punti e 10 assist di Cam Thomas tra le fila dei Nets. Nell’ultimo match di questa notte NBA i Golden State Warriors (38-28) vincono in casa contro i Sacramento Kings (33-32) col punteggio di 130-104 grazie a 23 punti di Draymond Green e ai 18 di Jonathan Kuminga subentrato dalla panchina, con 23 punti di DeMar DeRozan miglior realizzatore dei Kings.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Washington Wizards 125-129

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 126-106

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 93-113

Chicago Bulls-Brooklyn Nets 116-110

Golden State Warriors-Sacramento Kings 130-104