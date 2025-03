NBA, i risultati della notte (17 marzo). Orlando ferma la striscia di Cleveland. Vittorie di Lakers e OKC

Sono otto le partite di una notte NBA che ha visto interrompersi a sedici la striscia di vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers. A fermare l’imbattibilità dei Cavs, ci hanno pensato gli Orlando Magic, che vincono anche in trasferta per 108-103, rimontando nel secondo tempo prima con un terzo quarto da 35-22 e poi con un ottimo finale di partita. Decisivo Paolo Bancherom che mette a referto una partita da 24 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre a Cleveland non bastano i 23 punti di Donovan Mitchell.

Cade la numero uno della Eastern Conference ed invece vince quella della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder, infatti, espugnano il campo dei Milwaukee Bucks per 121-105 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 29-15. Protagonista ovviamente Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, ma importante anche il contributo di Isaiah Hartenstein, che firma una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi. I Bucsk vengono sconfitti nonostante la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist).

Una tripla doppia, invece, sfiorata solamente Luka Doncic, ma comunque i suoi Lakers (sempre privi di LeBron James) vincono contro i Phoenix Suns per 107-96 con 33 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist dello sloveno, che vince la sfida a distanza con Devin Booker (19 punti ed 11 assist) e Kevin Durant (21 punti).

Vincono i Lakers e lo fanno anche i Clippers, che distruggono 123-88 gli Charlotte Hornets con un James Harden da 31 punti e 10 rimbalzi ed un Ivan Zubac quasi da tripla doppia (17 punti, 14 rimbalzi e 8 assist). Successo molto agevole anche dei Minnesota Timberwolves, che piegano 128-102 gli Utah Jazz con 41 punti di uno scatenato Anthony Edwards.

Dalla trade che ha portato Luka Doncic lontano da Dallas, i Mavericks hanno vissuto una crisi senza fine e proseguita tuttora con la sconfitta contro i derelitti Philadelphia 76ers. I Sixers, ormai privi di ogni motivazione, vincono 130-125 con 28 punti dell’ex Quentin Grimes. Vittoria poi per i Brooklyn Nets sugli Atlanta Hawks per 122-114 (28 punti di Cam Johnson) e per i Portland Trail Blazers sui Toronto Raptors per 105-102 (22 punti di Anfernee Simons).

RISULTATI NBA 2025 (17 MARZO)

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 103-108

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 125-130

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 107-96

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 122-114

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 105-102

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 123-88

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 128-102

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 105-121