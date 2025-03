Basket: Olimpia Milano, sbancata Belgrado e zona playoff più vicina in Eurolega

Vittoria davvero importante, anzi quasi fondamentale, per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. L’Olimpia di Ettore Messina, nel 29° turno, batte a Belgrado la Stella Rossa per 80-82 e si inserisce finanche nella corsa per entrare ai playoff per via diretta, senza passare dai play-in: agganciati sia i serbi che il Paris Basketball a quota 16-13, fermo restando che dietro le evoluzioni possono essere notevoli. Ottime serate per Nikola Mirotic e Zach LeDay, autori di 19 e 15 punti, dall’altra parte Nikola Kalinic e l’ex Nemanja Nedovic fanno 12, ma non basta.

Inizio favorevole alla Stella Rossa, con un 6-1 firmato Nedovic con due triple (poi realizza anche l’8-4). Messina inserisce Bolmaro e le cose cambiano subito con LeDay, Mirotic e lo stesso argentino (12-10). Brown, che qualcosa d’Italia si ricorda bene, riporta aria alla Stella Rossa, ma il punteggio rimane equilibrato perché, nonostante il +7 serbo, Caruso, Causeur e Mirotic rimettono in scia Milano. A Canaan risponde Brooks, poi è Bolmaro a firmare il 24-23 dopo 10′.

I ritmi non scendono di sicuro, tant’è che Bolmaro sigla il sorpasso milanese al rientro in campo e lancia il parziale di 0-7 con l’aiuto di Brooks e Caruso. Brown, dalla lunetta, fa ripartire i biancorossi di casa, i quali hanno da Canaan le due triple che significano controsorpasso mentre Mirotic mostra qualche problema fisico. LeDay risponde con la schiacciata in reverse con palla ricevuta dalle mani di Mannion. Teodosic entra in scena con il 39-37, ma a quel punto duellano Petrusev e Shields, con il secondo che alla fine diventa l’ultimo uomo in piedi e fa sì che l’Olimpia arrivi sul 45-48 all’intervallo.

La questione poco cambia quando si riparte, con le due squadre che non si allontanano mai realmente l’una dall’altra. A Miller-McIntyre risponde la tripla di Shields, a Causeur replicano Kalinic e Nedovic ed è 51-53. Un vero e proprio elastico entra in scena alla Beogradska Arena, e sul 55-59 arriva anche il fallo tecnico contro Messina. Chi non sente ragioni però è LeDay, che continua a segnare e arriva fino a quota 14, dall’altra parte la coppia Petrusev-Brown tiene la Stella Rossa lì: a 10′ da termine è 64-68.

Petrusev rientra in scena con un gran movimento sotto canestro, c’è la replica di Brooks in tap in sulla tripla sbagliata da Bolmaro. L’elastico “funziona” ancora fino a quando prima Bolomboy segna e stoppa Causeur, poi realizza ancora per il 72-72 a 7’15” dal termine. Mirotic pesca il fallo sulla tripla di Bolomboy: fa 2/3, poi fallo su Dos Santos e 1/2. Si inizia a segnare molto di meno, sul 73-76 è Teodosic a piazzare la tripla della parità, prima che Mirotic vada a segno per il nuovo +2. Kalinic sigla la parità a meno di 3’30” dal termine, e a questo punto succede di tutto. Non segna nessuno, però: si fa male alla caviglia Bolomboy a -1’28”, Petrusev fa 0/2 e a -45″6 si stufa anche il cronometro, che si ferma e viene poi riportato a 42″3. Shields penetra centralmente e fa +2 a -29″2, Petrusev sbaglia un canestro facile, Teodosic manda in lunetta LeDay per l’1/2. Liberi anche per Nedovic a -5″2 ed è 80-81, poi anche per Mirotic a -4″7 ed è 1/2 con il secondo sbagliato. Kalinic va dall’altra parte, ma incespica e non tira: vince Milano.

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO-OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-82

STELLA ROSSA – Miller-McIntyre* 4, Brown* 10, Canaan 11, Teodosic 5, Davidovac 4, Kalinic* 12, Dobric 2, Bolomboy* 4, Petrusev 11, Giedraitis, Nedovic* 12, Dos Santos 5. All. Sfairopoulos

MILANO – Mannion* 1, Causeur 8, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 10, LeDay* 15, Ricci*, Flaccadori ne, Diop, Caruso 6, Shields* 14, Mirotic* 19. All. Messina