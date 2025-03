Basket, la Virtus Bologna cade ancora in Eurolega contro il Real Madrid

Ottava sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega. Continua purtroppo senza acuti la stagione europea della formazione di Dusko Ivanovic, che ha ceduto in casa per 80-67 contro il Real Madrid, che ottiene una preziosa vittoria (la quindicesima) in chiave qualificazione al Play-In, agguantando almeno per una notte i rivali storici del Barcellona ed il Partizan Belgrado. Invece la Virtus rimane al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino.

Per la Virtus sono due i giocatori che riescono a chiudere in doppia cifra: Matt Morgan con 11 punti e Rayjon Tucker con 10. Dall’altra parte in casa Real Madrid i migliori sono stati Walter Tavares e Dzanan Musa, entrambi con 13 punti a referto.

Dopo un buon inizio di Bologna con le giocate offensive di Tucker e Diouf, arriva il primo break del Real Madrid che si porta sul +5 (13-8). Il parziale prosegue e gli spagnoli raggiungono la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Facundo Campazzo (24-12). Il primo quarto si chiude con gli spagnoli avanti 30-17. Purtroppo il copione della partita prosegue anche nel secondo quarto ed il Real arriva a toccare anche il +20 (49-29). La Virtus ha un minima reazione e chiude all’intervallo sotto 50-33.

Al rientro dalla pausa lunga gli ospiti toccano il +22, ma, con alcune triple di Morgan e Grazulis, la Virtus riesce a rientrare sul -13 con un parziale di 12-3. Si entra negli ultimi dieci minuti con il Real avanti 68-54. L’ultimo quarto serve solo agli spagnoli per conservare il vantaggio e chiudere 80-67.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – REAL MADRID 67-80 (17-30, 16-20, 21-18, 13-12)

Bologna: Cordinier 8, Holiday 7, Visconti, Shengelia 8, Hackett, Grazulis 7, Morgan 11, Polonara 2, Diouf 6, Zizic 4, Akele 4, Tucker 10

Real Madrid: Abalde 3, Campazzo 7, Gonzalez, Hezonja 10, Musa 13, Garuba 10, Ibaka 7, Fernando 9, Tavares 13, Llull 2, Feliz 6, Ndiaye