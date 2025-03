Jorge Martin salta anche Austin: quando ritorna il Campione del Mondo? “Non recupero come vorrei”

Jorge Martin salterà anche il GP degli USA, terza tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Austin nel weekend del 28-30 marzo. Il Campione del Mondo in carica, già costretto a non disputare il GP di Thailandia che settimana scorsa ha aperto la stagione e il GP di Argentina che si disputerà nei prossimi giorni, dovrà rinunciare anche all’appuntamento in terra statunitense e permangono le incognite sulla data del suo ritorno agonistico.

Il centauro spagnolo è stato molto chiaro alla vigilia dell’evento previsto sul tracciato di Termas de Rio Hondo: “Sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Non sto recuperando con la velocità che vorrei. Non sarò ad Austin, vediamo se riuscirò a recuperare per il Qatar“. Ricordiamo che sul tracciato di Doha si gareggerà nel fine settimana dell’11-13 aprile e poi si tornerà in Europa con il trittico tra Spagna, Francia e Gran Bretagna.

Le cause di questo stop prolungato sono legate ai postumi dell’incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra. L’alfiere della Aprilia si è sottoposto a un intervento chirurgico e il recupero si sta rivelando davvero molto complicato, nei fatti l’assenza prolungata dalle piste gli impedirà di difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno con la Ducati.

Durante il collegamento con la conferenza stampa del GP di Argentina ha poi proseguito: “Non so se potrò essere in Qatar, è ancora troppo presto per dirlo. Vorrei fare un po’ di test prima di tornare in gara perché non mi sento ancora al massimo. Rivola sta lavorando per questo e vedremo se sarà possibile“.